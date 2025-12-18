日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3336（-13.0　-0.39%）
ホンダ　1575（-8　-0.51%）
三菱ＵＦＪ　2420（-33.5　-1.37%）
みずほＦＧ　5629（-23　-0.41%）
三井住友ＦＧ　4884（-34　-0.69%）
東京海上　5811（-25　-0.43%）
ＮＴＴ　154（-0.9　-0.58%）
ＫＤＤＩ　2681（-11.5　-0.43%）
ソフトバンク　216（-0.7　-0.32%）
伊藤忠　9421（-12　-0.13%）
三菱商　3586（-14　-0.39%）
三井物　4452（-25　-0.56%）
武田　4506（+16　+0.36%）
第一三共　3443（-19　-0.55%）
信越化　4705（-64　-1.34%）
日立　4936（-23　-0.46%）
ソニーＧ　4042（+3　+0.07%）
三菱電　4562（-36　-0.78%）
ダイキン　19354（-196　-1.00%）
三菱重　3864（-45　-1.15%）
村田製　3136（-54　-1.69%）
東エレク　30377（-943　-3.01%）
ＨＯＹＡ　23645（-145　-0.61%）
ＪＴ　5780（-30　-0.52%）
セブン＆アイ　2186（-4　-0.18%）
ファストリ　56208（-502　-0.89%）
リクルート　8509（-123　-1.42%）
任天堂　10992（-188　-1.68%）
ソフトバンクＧ　15959（-796　-4.75%）
キーエンス（普通株）　55188（-502　-0.90%）