日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3336（-13.0 -0.39%）
ホンダ 1575（-8 -0.51%）
三菱ＵＦＪ 2420（-33.5 -1.37%）
みずほＦＧ 5629（-23 -0.41%）
三井住友ＦＧ 4884（-34 -0.69%）
東京海上 5811（-25 -0.43%）
ＮＴＴ 154（-0.9 -0.58%）
ＫＤＤＩ 2681（-11.5 -0.43%）
ソフトバンク 216（-0.7 -0.32%）
伊藤忠 9421（-12 -0.13%）
三菱商 3586（-14 -0.39%）
三井物 4452（-25 -0.56%）
武田 4506（+16 +0.36%）
第一三共 3443（-19 -0.55%）
信越化 4705（-64 -1.34%）
日立 4936（-23 -0.46%）
ソニーＧ 4042（+3 +0.07%）
三菱電 4562（-36 -0.78%）
ダイキン 19354（-196 -1.00%）
三菱重 3864（-45 -1.15%）
村田製 3136（-54 -1.69%）
東エレク 30377（-943 -3.01%）
ＨＯＹＡ 23645（-145 -0.61%）
ＪＴ 5780（-30 -0.52%）
セブン＆アイ 2186（-4 -0.18%）
ファストリ 56208（-502 -0.89%）
リクルート 8509（-123 -1.42%）
任天堂 10992（-188 -1.68%）
ソフトバンクＧ 15959（-796 -4.75%）
キーエンス（普通株） 55188（-502 -0.90%）
