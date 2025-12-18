東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.69 高値155.75 安値154.52
157.35 ハイブレイク
156.55 抵抗2
156.12 抵抗1
155.32 ピボット
154.89 支持1
154.09 支持2
153.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1741 高値1.1758 安値1.1703
1.1820 ハイブレイク
1.1789 抵抗2
1.1765 抵抗1
1.1734 ピボット
1.1710 支持1
1.1679 支持2
1.1655 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3376 高値1.3427 安値1.3312
1.3546 ハイブレイク
1.3487 抵抗2
1.3431 抵抗1
1.3372 ピボット
1.3316 支持1
1.3257 支持2
1.3201 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7955 高値0.7988 安値0.7935
0.8037 ハイブレイク
0.8012 抵抗2
0.7984 抵抗1
0.7959 ピボット
0.7931 支持1
0.7906 支持2
0.7878 ローブレイク
