東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.69　高値155.75　安値154.52

157.35　ハイブレイク
156.55　抵抗2
156.12　抵抗1
155.32　ピボット
154.89　支持1
154.09　支持2
153.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1741　高値1.1758　安値1.1703

1.1820　ハイブレイク
1.1789　抵抗2
1.1765　抵抗1
1.1734　ピボット
1.1710　支持1
1.1679　支持2
1.1655　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3376　高値1.3427　安値1.3312

1.3546　ハイブレイク
1.3487　抵抗2
1.3431　抵抗1
1.3372　ピボット
1.3316　支持1
1.3257　支持2
1.3201　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7955　高値0.7988　安値0.7935

0.8037　ハイブレイク
0.8012　抵抗2
0.7984　抵抗1
0.7959　ピボット
0.7931　支持1
0.7906　支持2
0.7878　ローブレイク