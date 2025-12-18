新日本プロレスは１８日、世田谷区野毛の道場で来年１・４東京ドームで引退する棚橋弘至とデビューする「練習生」ウルフアロンの練習を公開した。

デビュー戦でＥＶＩＬのＮＥＶＥＲ無差別級王座に挑戦する２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフは、棚橋とスパーリングなどを公開。ＥＶＩＬの反則攻撃への対策などを伝授された。

練習後にウルフは「初めて棚橋さんと組ませてもらって、やっぱり技術論の高さを実感しましたし、今日組ませてもらった経験をしっかりと１月４日に出してＥＶＩＬを倒せれば」と収穫を明かした。さらに今回の練習を「棚橋さんが１月４日に引退するっていう中でこういった機会を設けていただけたのは貴重な経験でしたし、しっかり活かしていきたいと思いますし、また棚橋さんがこれまで培ってきたものだったりっていうのは残っているものなので、僕もそれをしっかり振り返りながら、自分の力にしていきたいと思います」と明かした。

棚橋からのアドバイスで参考になった技術を聞かれ「ＥＶＩＬ対策に関しては１月４日に必ず活きてくると思うんで、今日教わったことに派生して、いろんな対策を練っていきたいと思います。あとはロックアップからの腕の取り方だったりとか、どうしてもやっぱまだ練習してる段階ではあるんですけど、なんか自分の得意な形にばっか持っていこうとするんですよ。相手によっては相手の苦手な形もあると思うんで、そこにもっともっとつなげていく必要があるかなって。自分が得意なっていうよりは、相手が苦手な方を追求して自分の形にしていきたいなって感じました」とかみしめた。

そしてデビュー戦へ「ずっと気持ちは高まっている状態ですけど、今日の経験を通してドンドンドンドン高まってきているので、全てを１月４日の闘いにぶつけていきます」と誓っていた。

◆来年１・４東京ドーム全対戦カード

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー（参加チーム数未定） 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ ３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。最後に残ったチームが勝者となる。

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、ＸＸ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー