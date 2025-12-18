和食さとが「かに食べ放題」を期間限定で開催！″ずわいがに″をたっぷり食べられるのは1月14日まで。

「和食さと」では、2025年12月18日から26年1月14日までの期間限定で「かに食べ放題コース」を販売します。

かにを使った一品料理も登場

今年はボイルした「ずわいがに」が食べ放題に！

和食さとの食べ放題「さとしゃぶ」「さとすき」「さと式焼肉」の3種類で「かに食べ放題コース」が登場します。ジューシーな甘みや、ふっくらとほぐれる身質、豊かな旨みが特長のずわいがにを好きなだけ食べられます。

また、濃厚な味わいの「かに甲羅グラタン」、かにの甘みとみそのコクが堪能できる「かにみそ手巻き寿司」などの一品料理も登場。

熱々のだしとふわっとした豆腐にかにの旨みが合わさった「かにのせ揚げだし豆腐」、外はサクサク中はクリーミーでとろける「かにクリームコロッケ」など、かにのおいしさをたっぷりと楽しめます。

対象コースは、「さとしゃぶ・さとすき かに＆牛＆豚食べ放題コース」が大人8019円。「さと式焼肉 かに＆牛＆豚食べ放題コース」が大人8349円です。

本キャンペーンの内容が予告なく変更される場合や、食べ放題の商品が一部売り切れる場合があります。一部店舗は商品内容・価格・販売時間が異なる場合や、改装などにより休業している場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部