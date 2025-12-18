『アメトーーク！』年末の恒例企画！M-1優勝から10年で「もう、おしまいです…」発言の芸人も

12月18日（木）の『アメトーーク！』では、「もっとやれるはずだったのに…2025反省会」が放送される。

芸人たちが、思い通りにいかなかった1年を振り返る年末の恒例企画を今年も開催。

スタジオには品川庄司＆トレンディエンジェル＆男性ブランコ＆デニス＆ひつじねいりが集結し、なぜ目標が達成できなかったのか、どうしてもっと活躍できなかったのか…その要因を自己分析する。

この企画に出演後、売れっ子になっていく芸人が多いと言われるなか、今回で11回目の出演となる品川祐（品川庄司）は、「俺は『もう帰ってくるなよ』って、ずっと見守っている監修のような立ち位置（笑）」といきなり自虐がさく裂。

さらに夫婦での活躍が目立つ相方・庄司智春にも「庄司は売れた！もう卒業でいい！」と絡み始めてしまう。

一方、『M-1グランプリ2015』王者になって10年が経過したトレンディエンジェルは、斎藤司がのっけから「もう、おしまいです…」と後ろ向きな発言を。

単独ライブのチケット完売を目指して新たに始めたことがあるという斎藤は、「それでお笑いファンが減ったんじゃない（笑）？」というMC側ゲスト・矢作兼（おぎやはぎ）のツッコミに…。

ひつじねいりは、アメトーークCLUBの配信企画に出演した際の暴露発言で、事務所から課された衝撃のペナルティーを激白。

また、蛍原徹から「もう売れてるやん！」と言われた男性ブランコだが、実は今年のM-1グランプリは2回戦で敗退。「こっそり出ていなかったことにしようと思っていた」という2人に、急きょ今回の出演が決まった裏側が明かされてしまう。

そして、植野行雄がハーフ芸人でブレイクするも低迷しているというデニスは、相方の松下宣夫から「話を盛りすぎている」と言われた植野がウソみたいなエピソードを続々披露。蛍原が「ほんまに実話なん!?」と驚くエピソードを連発する。

ほか、今年も反省する芸人たちに家族からメッセージが到着。今回メッセージを受け取るのは？

そして迎える2026年――5組の芸人たちは反省を生かして飛躍できるのか？