紀ノ国屋の2026年福袋「ニューイヤーハッピーバッグ」は初売りから。ピンクの限定バッグがかわいい

紀ノ国屋は、各店舗の初売りから2026年の「ニューイヤーハッピーバッグ」を販売します。

オンライン限定の豪華福袋は販売中

紀ノ国屋では、数量限定の「ニューイヤーハッピーバッグ」を各店舗の初売りから販売します。華やかなピンクの限定コーデュロイバッグに、人気のお菓子を詰め合わせた特別なセットです。

また、公式オンラインストアでは、バッグ類や食品を組み合わせた限定の福袋やお年玉袋を販売中です。

ニューイヤーハッピーバッグ

【セット内容】

・限定コーデュロイバッグ（約縦30cm×横30cm×マチ10cm）

・ラー油えびせん

・豆乳ドーナツ

・ショコラパイ

各1点

価格は1980円。

大丸梅田店での取り扱いはありません。

数量限定のため、なくなり次第終了します。また、公式オンラインストアでの取り扱いはありません。

公式オンラインストア限定「ニューイヤーハッピーバッグ＆ハッピーボックス」

公式オンラインストアでは、「ニューイヤーハッピーバッグ＆ハッピーボックス」を数量限定で販売中。

・ニューイヤーハッピーバッグ（ピンク）

【セット内容】

・コンパクトバッグ ピンク

・ミニミニバッグ ピンク

・モンステラ柄クリア帆布バッグ ルージュピンク

・モンステラ柄 ミニクリアトート ピンク

・スライドジッパーバッグ SS 20枚

・スライドジッパーバッグ S 16枚

・スライドジッパーバッグ M 14枚

・スライドジッパーバッグ L 10枚

・スライドジッパーバッグ LL 5枚

各1点

価格は9700円。

・ニューイヤーハッピーボックス（ピンク）

【セット内容】

・スペシャルエコロジーバッグ ローズピンク

・まとまる保冷バッグ マカロン

・ワイントートバッグ（ヨコ型）グリーン

・ウエバーチョコレート 15枚入

・セミドライ アップルシナモン 150g

・紅茶ワッフル 9個入

各1点

価格は1万600円。

公式オンラインストア先行販売「お年玉袋」

公式オンラインストアで先行販売の「お年玉袋」も販売中です。

・お年玉袋（1万5600円）

【セット内容】

・お年玉バッグ ホワイト

・リンクリーランチ保冷バッグ ブラック

・スライドジッパーバッグ S

・スライドジッパーバッグ M

・濃厚コムタン

・牛すじユッケジャン

・贅沢な国産真鯛の出汁香る白だし

・EXVオリーブオイル ラウデミオ

・飲むチョコレート

・紅茶ワッフル

・きなこくるみ

・薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て

・ASOMILK ヨーグルトキャンディ

・出汁しょうがたこせんべい

・つぶつぶおこげせん醤油味

各1点

価格は1万5600円。

・お年玉袋（5万600円）

【セット内容】

・お年玉バッグベージュ

・オーガニックドリップコーヒー オリジナルブレンド

・しじみ汁

・スープカレーマイルド

・スープカレー中辛

・燻製コンビネーションナッツ（テトラパック）

・ドン・ペリニョン

・ぬれやき煎 ザラメ

・フラップショッピングバッグベージュ

・出汁しょうがたこせんべい

・薩摩けんぴあめんどろ芋蜜仕立て

・シングルモルトウイスキー白州

各1点

価格は5万600円。

※価格はすべて税込です。

