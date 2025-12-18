2026年1月6日よりテレ東系で放送がスタートする内田理央主演のドラマチューズ！『略奪奪婚』のメインビジュアルが公開され、新キャストとして、松本大輝、川島鈴遥、ISSEI、小野塚勇人、街田しおん、野村真美の出演が発表された。

参考：内田理央主演『略奪奪婚』2026年1月6日より放送決定 共演に伊藤健太郎、中村ゆりか

本作は、2022年に電子コミックとして販売されるや否や、“元嫁 VS 今嫁の妊娠バトル”として話題となった山田芽衣による同名漫画を実写ドラマ化するノンストップサスペンス。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性。そんなショッキングな出来事から幕を開け、スピード感のある展開と一癖も二癖もある登場人物たちの人間模様が描かれる。

主人公の千春役で内田が主演を務め、千春の夫・司役を伊藤健太郎、司の不倫相手・えみる役を中村ゆりかがそれぞれ演じる。

新たに出演が発表された松本は千春が利用する元ホストのナオ役、川島は司の病院の事務員・梅田亜衣役、ISSEIはえみるの元カレで人気ライバーの海斗役をそれぞれ担当。さらに、千春のお気に入りでNo.1ホストのヒロキ役で小野塚、司の母親で司の兄の隆に熱い愛情を捧ぐ相葉藍子役で街田、お金にだらしなく実の娘である千春のお金を頼りにしている佐久間早苗役で野村が出演する。

公開されたメインビジュアルには、妊娠検査薬を手に真っすぐと強い眼差しを向ける千春の姿とは対照的に、幸せそうに寄り添う司とえみるの姿が。略奪と不幸の連鎖が止まらない、いびつな三角関係はどうなってしまうのか。

また、本作のオープニングテーマが、4人組ガールズロックバンド・Faulieu.の「LOOP」に決定した。

なおTVerでは、本作の初出し映像となる15秒予告が公開中だ。

【コメント】●松本大輝（ナオ役）ナオ役を演じさせていただきます、松本大輝です。ナオは千春の復讐に条件を出して協力していく、登場人物では珍しく悪いことや最低な事をしてるのになんだかんだ憎めない良いやつかも…と視聴者の皆様に思っていただける役だと思います。悪い部分や可愛い部分を持ち合わせてるナオを丁寧に演じていきたいと思います。千春の復讐は叶うのか、略奪奪婚最後まで是非ご覧ください！

●川島鈴遥（梅田亜衣役）誰かを愛することも、自分を愛することも簡単じゃない。他者から見ると不恰好な関係性でも、登場人物たちは必死に、そしてまっすぐに生きていると感じました。梅田としてこの作品に参加できることをとても嬉しく思います。心を込めて演じます！

●ISSEI（海斗役）海斗役を演じさせていただきます、ISSEIです。僕が演じる海斗は、人気ライバーで、配信で見せる明るく親しみやすい一面と、その裏に隠された“もう一つの顔”を持つ二面性の人物で、ドラマの鍵を握る注目ポイントになっております。どんな結末になるのか是非、最後までご覧ください！

●小野塚勇人（ヒロキ役）作品の見どころとしましては、人間それぞれ欲望、愛、それを埋めるための自傷的な行動なども含めて、すごくそれぞれがいい意味で醜く足掻いていてとても人間的なドラマだなと思いました。僕の役としてはNo.1ホストということで、普段なれない自分に酔った演技というものに挑戦しました。是非観てください！！

●街田しおん（相葉藍子役）登場人物全員が心に闇をかかえていて、激しい展開に目が離せません。ドロドロながらも切なく激しく楽しめるドラマになりそうです。私も今回のような役は初挑戦。楽しみながら演じさせて頂いてます。是非ご覧下さい！

●野村真美（佐久間早苗役）今回演じさせていただくのは、主人公千春の母親役。今まで演じた事のない役。そうめちゃくちゃな母親です。思い切り楽しんで演じようと思っています。人と人との心のぶつかり合い、人間の本性が描かれている繊細で刺激的な作品。是非、ご覧下さい。

●Faulieu.この度オープニング曲を担当させていただきますFaulieu.（フォリュー）です。『LOOP』をお選びいただき、誠にありがとうございます！ この曲は怒りを抱えながらも運命の愛を求める人々の愛憎渦巻く人間ドラマを描いています。果たして最後に笑うのは誰か？ 本編と一緒に楽しんでいただければ幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）