ムーミンと新潟・燕三条生まれの「珈琲考具」が初コラボレーション！いつものコーヒータイムを楽しくしてくれるアイテム登場
日に日に寒くなるこの時期、温かい飲み物でホッとひと息つきたくなる。自宅でゆっくりコーヒーを淹れて楽しむ人のために考えられたのが、新潟・燕三条生まれの「珈琲考具」。今回、ムーミンと「珈琲考具」のコラボレーションアイテムが誕生。「MOOMIN SHOP楽天市場店」オリジナル商品として限定で販売中だ。
【画像】ムーミンデザインのコーヒータイム用アイテムをもっと見る
■コーヒーを楽しむために考えられた道具
「珈琲考具」はその名の通り、コーヒーを楽しむために考えられた道具。味にこだわりたい、気軽に淹れたい、道具で気分を上げたい、そんな時に活躍してくれるアイテムを提案。ドリップポットやサーバー、キャニスターなど、コーヒータイムに必要な幅広いアイテムを展開している。
そんな「珈琲考具」とムーミンが初のコラボレーション。「珈琲考具」の商品ラインナップの中から、美しいフォルムに仕上がったステンレス製のアイテムが4つ登場した。ムーミンと一緒に過ごす毎日のライフスタイルを提案するMOOMIN公式ショップ「MOOMIN SHOP楽天市場店」のみで入手できる限定アイテムだ。
今回のキービジュアルになっているのは、「ムーミン」のキャラクターのひとりであるスナフキン。森の中で焚火を前に調理するスナフキンのデザインが入っている。
ムーミン・コミックス「ムーミン谷のきままな暮らし」ではスナフキンの前に座っているムーミンに向けて「ABOUT TIME」と言葉を投げかけるシーンがある。今回の各アイテムにもこのセリフの吹き出しがさりげなく刻まれているのもポイント。どこに吹き出しがあるか探してみよう。
「ツードリップポットPro」(7370円)は注水量や注水時間のコントロールの欠かせない湯量調整がしやすく、思い通りにドリップできるのが特徴。注ぎ口が極細でS字形状になっているので、狙ったところに注げて、ポットをどんなに傾けてもお湯の勢いを抑えてほぼ真下に注げる。
極細の注ぎ口は6ミリメートル(内径4.5ミリメートル)で、雫のようにぽたり、ぽたりと落としたり、細くそっと注いだりできるので、湯量調整がしやすい。お湯を注いだときに立ち上るコーヒーの香りにも癒やされる。
「パウダーコントロールミル」(1万340円)は、自宅ではもちろん、アウトドアでも使いやすい手のひらサイズ。コーヒーの香りや味を最も楽しむには、飲む分だけ豆を挽いて淹れることがポイント。こちらのミルなら手軽に、好みの粗さに挽くことができ、何より挽きたての味と香りを堪能できるので特別感のあるコーヒータイムになりそう。
豆を挽いた後の微粉を取り除く「粉ふるい」(アミ)が付いているので、微粉を取り除いて雑味の抽出を抑えられる。また、セラミック刃なので回転時でも熱を持ちにくく、金属臭もないのでコーヒーの風味を損なわないのもうれしい。摩耗もしにくいので、使い心地が持続するのもいい。
スリムな形状なだけでなく、アウトドアなどでは、ハンドルを取り外してバンドに固定すれば持ち運びやすくなる。
たっぷりサイズの「二重マグカップ」(4400円)は飲み口がゆるやかなカーブになっていて、なめらかな口当たり。二重構造になっているので、飲み物の温度が変わりにくいのも特徴。
ステンレス製でサビにも強く丈夫で、ハンドル部分を折りたたむことができるので、コンパクトに収納でき、アウトドアなどにも便利だ。
「ミルクパン」(3960円)はケトル型で、取っ手の反対側に注ぎ口があるのでドリッパーやカップに注ぎやすい。ステンレス製なので保温性や保冷性に優れていて、サビにくく耐久性に優れている。
内側に200〜800ミリリットルまで、100ミリリットル単位で目盛りが付いているので、お湯を沸かすだけでなく、スープなどを作る際に人数分料理するときにも活用できる。コーヒーを飲まない人でもこのミルクパンならいろいろなシーンで使えそうだ。
どれもスタイリッシュで、“コーヒーを楽しむために考えられた”「珈琲考具」。森の中で野外調理をするスナフキンのように、自宅でもアウトドアでも、自分好みのコーヒータイムをぜひ楽しんでみよう。
(C)Moomin Characters(TM)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】ムーミンデザインのコーヒータイム用アイテムをもっと見る
■コーヒーを楽しむために考えられた道具
「珈琲考具」はその名の通り、コーヒーを楽しむために考えられた道具。味にこだわりたい、気軽に淹れたい、道具で気分を上げたい、そんな時に活躍してくれるアイテムを提案。ドリップポットやサーバー、キャニスターなど、コーヒータイムに必要な幅広いアイテムを展開している。
そんな「珈琲考具」とムーミンが初のコラボレーション。「珈琲考具」の商品ラインナップの中から、美しいフォルムに仕上がったステンレス製のアイテムが4つ登場した。ムーミンと一緒に過ごす毎日のライフスタイルを提案するMOOMIN公式ショップ「MOOMIN SHOP楽天市場店」のみで入手できる限定アイテムだ。
今回のキービジュアルになっているのは、「ムーミン」のキャラクターのひとりであるスナフキン。森の中で焚火を前に調理するスナフキンのデザインが入っている。
ムーミン・コミックス「ムーミン谷のきままな暮らし」ではスナフキンの前に座っているムーミンに向けて「ABOUT TIME」と言葉を投げかけるシーンがある。今回の各アイテムにもこのセリフの吹き出しがさりげなく刻まれているのもポイント。どこに吹き出しがあるか探してみよう。
「ツードリップポットPro」(7370円)は注水量や注水時間のコントロールの欠かせない湯量調整がしやすく、思い通りにドリップできるのが特徴。注ぎ口が極細でS字形状になっているので、狙ったところに注げて、ポットをどんなに傾けてもお湯の勢いを抑えてほぼ真下に注げる。
極細の注ぎ口は6ミリメートル(内径4.5ミリメートル)で、雫のようにぽたり、ぽたりと落としたり、細くそっと注いだりできるので、湯量調整がしやすい。お湯を注いだときに立ち上るコーヒーの香りにも癒やされる。
「パウダーコントロールミル」(1万340円)は、自宅ではもちろん、アウトドアでも使いやすい手のひらサイズ。コーヒーの香りや味を最も楽しむには、飲む分だけ豆を挽いて淹れることがポイント。こちらのミルなら手軽に、好みの粗さに挽くことができ、何より挽きたての味と香りを堪能できるので特別感のあるコーヒータイムになりそう。
豆を挽いた後の微粉を取り除く「粉ふるい」(アミ)が付いているので、微粉を取り除いて雑味の抽出を抑えられる。また、セラミック刃なので回転時でも熱を持ちにくく、金属臭もないのでコーヒーの風味を損なわないのもうれしい。摩耗もしにくいので、使い心地が持続するのもいい。
スリムな形状なだけでなく、アウトドアなどでは、ハンドルを取り外してバンドに固定すれば持ち運びやすくなる。
たっぷりサイズの「二重マグカップ」(4400円)は飲み口がゆるやかなカーブになっていて、なめらかな口当たり。二重構造になっているので、飲み物の温度が変わりにくいのも特徴。
ステンレス製でサビにも強く丈夫で、ハンドル部分を折りたたむことができるので、コンパクトに収納でき、アウトドアなどにも便利だ。
「ミルクパン」(3960円)はケトル型で、取っ手の反対側に注ぎ口があるのでドリッパーやカップに注ぎやすい。ステンレス製なので保温性や保冷性に優れていて、サビにくく耐久性に優れている。
内側に200〜800ミリリットルまで、100ミリリットル単位で目盛りが付いているので、お湯を沸かすだけでなく、スープなどを作る際に人数分料理するときにも活用できる。コーヒーを飲まない人でもこのミルクパンならいろいろなシーンで使えそうだ。
どれもスタイリッシュで、“コーヒーを楽しむために考えられた”「珈琲考具」。森の中で野外調理をするスナフキンのように、自宅でもアウトドアでも、自分好みのコーヒータイムをぜひ楽しんでみよう。
(C)Moomin Characters(TM)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。