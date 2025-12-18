“小さいほど甘い”冬の新体験。TORIBA COFFEEの限定スイーツ「プチあま焼きいも」とは？
TORIBA COFFEE TOKYOは、冬限定の新作「プチあま焼きいも」を2025年11月11日から2026年2月28日(土)までの期間限定で販売。小さいほど甘みが凝縮するというさつまいもの特性を活かして、糖度の高い“小ぶりないも”を中心に選び抜き、これまでにない味わいを楽しめる焼きいもを作り上げた。
【写真】自家焙煎コーヒーと合わせることで甘みがいっそう際立つ、季節ならではのペアリング
同店では、焼き芋マイスターでスタイリストの杉本学子さんのアドバイスを受け、茨城県鉾田市で3代続くさつまいも農家「鹿吉(しかきち)」のいもを採用している。糖度の高い小ぶりないもを徹底して選び抜き、蜜があふれるような甘さをそのまま楽しめるよう仕上がった。
さつまいもは品種によって旬が異なるため、提供期間中は“その時期にいちばんおいしい品種”へ随時切り替えていく。焼きいもで旬を追いかけられる、これまでにない体験が楽しめる。パッケージデザインはアートディレクターの徳野佑樹さんが手がけ、見た目にも楽しめる商品となった。
■「小さいほど甘い」理由。焼きいもの秘密とは?
食べ応えや外観から、大きいいもがよいと一般的にいわれがちなさつまいもだが、実は小ぶりなほうが糖度が高く、甘みが凝縮する。鹿吉のいもは独自の土づくり、低温での長期熟成、代々受け継がれた栽培技術によって、焼いただけで濃密な甘さが際立つ。TORIBA COFFEEは「コーヒーと一緒に味わったときに最もおいしい焼きいも」を目指して、夏から試作を重ね、今回の提供にいたった。
■期間中、旬が変わる焼きいも
11月から2月にかけてさつまいもの“旬”に合わせて品種を切り替え、訪れる時期によって違う味わいを楽しめる。予定されている品種は次のとおりだ。
〜11月22日頃：あまはづき
11月下旬頃〜：シルクスイート
1月頃〜：紅はるか
■コーヒーと出合うことで際立つ甘み
焼きいもの甘みとコーヒーの香ばしさは相性がよい。TORIBA COFFEEの自家焙煎コーヒーと合わせることで、甘さがより引き立つという。
■店内でもテイクアウトでも
焼きいもは1本ずつ包んで提供しているため、店内はもちろんテイクアウトにも最適。5本入りのBOXセットもあり、家族や友人、オフィスへの手土産にも使いやすい。
■商品概要
商品名：プチあま焼きいも(PETIT YAKIIMO)
期間：2025年11月11日〜2026年2月28日(土)
価格：焼きいも単品 600円／5本セットBOX入り 2800円
販売場所：TORIBA COFFEE TOKYO(東京都中央区八重洲2丁目1番1号 ヤンマー東京 地下1階)
企画協力：鹿吉
アドバイザー：焼きいもマイスター／スタイリスト杉本学子さん
デザイン：アートディレクター徳野佑樹さん
■TORIBA COFFEE TOKYOについて
TORIBA COFFEE TOKYOは東京・八重洲にある自家焙煎コーヒー豆専門店。こだわりの焙煎豆を中心に販売し、カフェスペースでは店内でその味わいを楽しめる。
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
コーヒー屋がコーヒーに合う最高の焼きいもを作れたら、お客様に新しいカフェ体験が提供できます。また、焼きいもは老若男女問わず楽しめる食べ物なので、これを機に弊店に立ち寄ってくださる方が増えたらうれしいです。
ーー今回の焼きいもの目玉は？
焼きいもでほかと差をつけるのは難しいですが、今回とびきり甘く、それだけでスイーツを食べているような感覚になれる焼きいもができました
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
秋の味覚焼きいもは、多くの方にとって屋台でもスーパーマーケットでもあるとなんか気になってしまうという存在だと思います。そのように皆さんをわくわくさせることができる焼きいもを秋冬に販売することにしました。ただ、わざわざ「TORIBA COFFEE」に来ていただいて焼きいもを買っていただけるほどの味を出すのに苦労し、社内では限界があるということで杉本さんやいも農家の鹿吉さんにお力を借りることにしました。そのおかげで自信をもって「おいしい焼きいもがあるのでうちのカフェに来てください」と言えるような焼きいもを作ることができました。
ーーユーザーへのメッセージは？
カフェで「コーヒーと焼きいも」という新しい体験をしにいらしてください。テイクアウトも可能ですし、ギフトにも便利な5本BOX入りセットもございます。
小さな1本がくれる濃密な満足。香ばしいコーヒーと甘い焼きいもが生む新しい冬の定番を、この機会に楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】自家焙煎コーヒーと合わせることで甘みがいっそう際立つ、季節ならではのペアリング
さつまいもは品種によって旬が異なるため、提供期間中は“その時期にいちばんおいしい品種”へ随時切り替えていく。焼きいもで旬を追いかけられる、これまでにない体験が楽しめる。パッケージデザインはアートディレクターの徳野佑樹さんが手がけ、見た目にも楽しめる商品となった。
■「小さいほど甘い」理由。焼きいもの秘密とは?
食べ応えや外観から、大きいいもがよいと一般的にいわれがちなさつまいもだが、実は小ぶりなほうが糖度が高く、甘みが凝縮する。鹿吉のいもは独自の土づくり、低温での長期熟成、代々受け継がれた栽培技術によって、焼いただけで濃密な甘さが際立つ。TORIBA COFFEEは「コーヒーと一緒に味わったときに最もおいしい焼きいも」を目指して、夏から試作を重ね、今回の提供にいたった。
■期間中、旬が変わる焼きいも
11月から2月にかけてさつまいもの“旬”に合わせて品種を切り替え、訪れる時期によって違う味わいを楽しめる。予定されている品種は次のとおりだ。
〜11月22日頃：あまはづき
11月下旬頃〜：シルクスイート
1月頃〜：紅はるか
■コーヒーと出合うことで際立つ甘み
焼きいもの甘みとコーヒーの香ばしさは相性がよい。TORIBA COFFEEの自家焙煎コーヒーと合わせることで、甘さがより引き立つという。
■店内でもテイクアウトでも
焼きいもは1本ずつ包んで提供しているため、店内はもちろんテイクアウトにも最適。5本入りのBOXセットもあり、家族や友人、オフィスへの手土産にも使いやすい。
■商品概要
商品名：プチあま焼きいも(PETIT YAKIIMO)
期間：2025年11月11日〜2026年2月28日(土)
価格：焼きいも単品 600円／5本セットBOX入り 2800円
販売場所：TORIBA COFFEE TOKYO(東京都中央区八重洲2丁目1番1号 ヤンマー東京 地下1階)
企画協力：鹿吉
アドバイザー：焼きいもマイスター／スタイリスト杉本学子さん
デザイン：アートディレクター徳野佑樹さん
■TORIBA COFFEE TOKYOについて
TORIBA COFFEE TOKYOは東京・八重洲にある自家焙煎コーヒー豆専門店。こだわりの焙煎豆を中心に販売し、カフェスペースでは店内でその味わいを楽しめる。
今回の新商品について、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の新商品の狙いは？
コーヒー屋がコーヒーに合う最高の焼きいもを作れたら、お客様に新しいカフェ体験が提供できます。また、焼きいもは老若男女問わず楽しめる食べ物なので、これを機に弊店に立ち寄ってくださる方が増えたらうれしいです。
ーー今回の焼きいもの目玉は？
焼きいもでほかと差をつけるのは難しいですが、今回とびきり甘く、それだけでスイーツを食べているような感覚になれる焼きいもができました
ーーアイデアはどのようにして生まれた？
秋の味覚焼きいもは、多くの方にとって屋台でもスーパーマーケットでもあるとなんか気になってしまうという存在だと思います。そのように皆さんをわくわくさせることができる焼きいもを秋冬に販売することにしました。ただ、わざわざ「TORIBA COFFEE」に来ていただいて焼きいもを買っていただけるほどの味を出すのに苦労し、社内では限界があるということで杉本さんやいも農家の鹿吉さんにお力を借りることにしました。そのおかげで自信をもって「おいしい焼きいもがあるのでうちのカフェに来てください」と言えるような焼きいもを作ることができました。
ーーユーザーへのメッセージは？
カフェで「コーヒーと焼きいも」という新しい体験をしにいらしてください。テイクアウトも可能ですし、ギフトにも便利な5本BOX入りセットもございます。
小さな1本がくれる濃密な満足。香ばしいコーヒーと甘い焼きいもが生む新しい冬の定番を、この機会に楽しんでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。