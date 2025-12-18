ヘアアイロンは「ストレートが1つあればいい」。Saloniaのが22％オフ中です
冬ってロングヘアをおろしてアレンジしたくなる季節です。マフラーまいたり、ニットキャップかぶったり、ショールを真知子巻きにしたり。その下から垂れるロングってかわいい。てことで、ヘアアイロンがAmazonのクリスマスタイムセール中。
SALONIAのストレートアイロンが22％オフ、2980円です。
ストレート1つあればいい
ストレートアイロンって、ロングヘアをさらさらまっすぐにするだけのものって思ってません？ 髪の長さ問わず、毛先に動きをつけるのもストレートが使いやすいんです。
カールアイロンの「思ってた以上に巻かれちゃうあるある」が、ストレートだとありません。「ちょっと毛先に動きをつけたい」くらいならストレートアイロンを使うのが正解。
慣れてきたら、「ストレートアイロンでウェーブ」もいけます。いつもお世話になっている美容師さんが、コテはストレート1つあればいいとおっしゃってました。
設定可能な温度は120度から230度。ダイヤル調整なので、ヘアアレンジ中に手があたって温度変更されちゃうミスも少ないかと。電源いれてから最短30秒で設定温度まであがるので、朝のスタイリングの時短に。また、電源オンから30分経つと自動で電源がオフになるので、万が一の消し忘れも安心（とはいえ、出かける前には確認しよう！）。
セール中のSALONIAのストレートアイロンは、色や太さがいろいろあります。が、モデルと色によっては専用の耐熱ポーチがつかないものもあるので、商品詳細はもれなくチェックを。