レイカーズ公式Xが公開

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの26歳ルカ・ドンチッチが、チームに粋なプレゼントを贈った。チーム公式SNSが実際の様子を投稿。100台以上贈る太っ腹ぶりに反響が広がっている。

豪華なクリスマスプレゼントだった。レイカーズは公式Xに、「チームはルカのクリスマスプレゼントに大喜びだった」とつづって、チームメートやスタッフに用意したギフトを贈る様子を公開した。

「ルカが何か準備してくれているんだよね？」との声が響くと、ドンチッチは「クリスマスプレゼントだよ」と返答。室内から外へ出ると、並んでいたのは100台以上の電動バイク。これには八村塁ら、同僚たちは大興奮。実際にバイクにまたがり、走り回っていた。

突如プレゼントしたドンチッチの善行に、米ファンからは様々な反応が寄せられていた。

「誰もクラッシュしないでよ！」

「ルカは間違いなく史上最高のチームメートの一人だ！ ふざけたり遊んだりしてるけど、彼のような寛大な人は他にいない」

「本当に素晴らしいクリスマスプレゼント」

「彼はとても気前がいいよね。去年のクリスマスに、マブス（マーベリックス）のチーム全員にゴーカートをプレゼントしたのを覚えている」

「ワオ」

ドンチッチは、今年2月にマーベリックスからレイカーズへ加入。17日時点の今季得点ランキングでは平均34.7点でトップに立っており、アシスト数（8.8）ではリーグ3位につけている。



（THE ANSWER編集部）