【追悼’25】「あのヤロー、今に見てろよ！」…田淵幸一が偲ぶ｢吉田義男さん」この監督でよかったな

吉田義男2月3日逝去 享年91

宙に浮いた監督田淵幸一（野球解説者）

吉田さんが初めて阪神の監督に就任された’75年から’77年までの３年間、私は選手としてお世話になりました。「君がチームの中心だと自覚してくれ」と声をかけていただいたことを憶えています。

世間では好々爺(こうこうや)のようなイメージを持たれていますが、吉田さんは優しいだけの指導者ではありません。スランプに陥った’76年、ナゴヤ球場の中日戦で、何の言葉もなくスタメンを外されたこともあります。あまりに腹が立って一球もバットを振らずにいたら、運よくフォアボールで出塁できました。あの時は「あのヤロー、今に見てろよ！」と怒ったものですが、今思えば僕の心に火をつけるために、わざと憎まれ役を演じてくれていたのでしょう。そういうアメとムチを使い分けてくれる監督でした。

３年間で私はサヨナラホームランを４本打ちましたが、吉田さんは必ずベンチを飛び出してホームインする私を迎え入れてくれて--。私とはかなり身長差がありますから、興奮のあまり抱き合うと吉田さんは宙に浮いていました（笑）。「ああ、この監督でよかったな」としみじみ思ったんです。

『FRIDAY』2025年12月19日・26日合併号より