【GUのネイビー】で即トレンド見え！ 大人に似合う♡「おすすめコート」
そろそろコートが必須の季節。しっかりと防寒しつつコーデの鮮度アップも目指すなら、トレンドカラーの「ネイビー」を選んでみて。知的で上品な雰囲気をまとったネイビーのコートは、オンにもオフにも活躍しそう。今回は、【GU（ジーユー）】から登場した、大人に似合うきれいめコートをご紹介。着心地も良さそうなので、本格的な冬に向けてぜひゲットして。
腰まわりをさり気なくカバーするAラインコート
【GU】「コージーメルトンケープコートZ+E」\5,990（税込・セール価格）
裾にかけて美しく広がるAラインシルエットが特徴。ゆったりと腰まで覆ってくれるケープコートは、サマ見えしながら体型カバーも期待できます。落ち着いた雰囲気のネイビーは、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。公式サイトには「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」とあり、着心地も良さそうです。
クラシカルな雰囲気が漂うベルト付きコート
【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）
きちんと感のあるベルト付きのコートは、プライベートはもちろん通勤コーデにもおすすめ。上品なデザインと知的な雰囲気のネイビーがぴったりとマッチして、ミドル世代のきれい見えをサポートしてくれそう。丸みのあるコクーンシルエットが採用されており、楽に着られそうなのも魅力。襟は立てても寝かしても着られるので、気分に合わせたアレンジを楽しんで。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M