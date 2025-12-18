「ヤバい、怒ってる！」帰省で、50代の母たちが見せた『子どもの顔』に「ああ、母も人の子なんだな」

親にとって子どもはいつまで経っても子どものままだと聞きます。筆者の知人はある年のお盆、母親と2人でおばあちゃんの家に帰省したそうです。その帰省先で思わぬ人物の『母の顔』と『子どもの顔』を見てしまったそうで……。今回はそんな知人のエピソードを紹介します。

母娘で帰省

今年のお盆は父や夫が仕事で不在のため、県外に住んでいてなかなか会えない祖母の家に母と2人きりで3泊ほど帰省します。

生まれてから小学校低学年の頃までは、現在の祖母の家の近くで育ったのですが、父の転勤をきっかけにいま住んでいる県に引っ越し。



それ以降、祖母の家は近距離から遠距離になってしまいました。

帰省初日

祖母の暮らす街は母にとっては故郷で、私にとっても幼少期を過ごした地です。

そのため祖母の自宅近辺には私たちの顔見知りもたくさんいます。

帰省初日の晩、私と母は当時親しくしていたAちゃん親子と食事に行く約束をしました。

19時スタートのお食事会だったのですが、久しぶりの再会に話は弾み、あっという間に23時をまわりました。

その直後、ある人の意外な一面を見ることになったのです！