【追悼’25】「寝る間も惜しんで働き続ける男」…徳光和夫が偲ぶ「みのもんたさん」ただただ寂しい

みのもんた3月1日逝去 享年80

「筋金入りの愛妻家で、真の遊び人でした」徳光和夫（総合司会者）

みのは立教大学の『放送研究会』時代からの可愛い後輩で、60年来の仲でした。僕にとって気の置けない大切な話し相手がいなくなり、ただただ寂しい限りです。

彼は表面的にはチャラく見えたかもしれませんが、若いＡＤさんにまで気を配る、真面目なヤツでした。寝る間も惜しんで動き続けるサメのような男でしたが、その生き方はまさに彼の人生そのものだった。あの太鼓持ちのような話芸は、並のアナウンサーには真似できない魅力でしたね。そして仕事が終われば、銀座に義理を果たし、料亭遊びで若いスタッフをもてなすなど、お金の使い方が実に綺麗な「真の遊び人」でした。一つ心残りなのは、僕が彼にお座敷で奢(おご)ることが一度も叶わなかったことですね。

一方で、亡き奥様の靖子ちゃんへの愛は深く、後年まで夫婦で甘い雰囲気を見せていた。彼こそ、筋金入りの″愛妻家″。天国で靖子ちゃんと再会し「遅くなってごめんね」と伝えられて、ホッとしていると思う。御法川(みのりかわ)、向こうでも仲良く、思い出話を語り合っていてくれよ。ひ孫が産まれたから、俺はもうちょっと生きてるけど、そのうちお邪魔するからな。

