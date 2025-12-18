「想像以上の本格派！」「じゅんわり♡」【ローソン】即カゴ推奨♡「ご褒美スイーツ」

“味よし・ビジュアルよし・コスパよし”の三拍子そろったものも多いコンビニスイーツ。完成度の高さに思わず驚かされることも。【ローソン】にも、ご褒美感あふれるスイーツが登場しています。今回は、マニアが太鼓判を押すシュークリームやバターサンドなどをピックアップしました。店舗で見つけたら即カゴINして。

チョコ好きさんは必見！「カカオ薫るショコラトリュフシュー」

「想像以上の本格派！」「クリームが美味しすぎ」と、@pan.oyatsuさんが絶賛する「カカオ薫るショコラトリュフシュー」。チョココーティングとココアパウダーをまとったシュー生地の中には、2種類のチョコクリームがたっぷり！ コーヒーと合わせたい一品です。

大人の味わい！？ 香り豊かな「ラムレーズンバターサンド」

コンビニスイーツのなかでも定番人気のバターサンド。こちらの「ラムレーズンバターサンド」は、@pan.oyatsuさんが「油脂感じゅんわり」と表現するバター感たっぷりの生地が魅力。粒の大きなラムレーズンとバタークリームもセンスが光ります。アルコールが含まれるので子どものおやつには注意して。

ネーミングに偽りなし！「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」

通常より50%増量された「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」。@sujiemonさんは美味しさのポイントとして「甘さ控えめの極上のホイップ」をあげています。迫力もボリュームも満点ですが、ペロリと食べられそう。

新ジャンル開拓！？「生ベイクドショコラチーズケーキ」

「365日スイーツ食べる」という@sujiemonさんが「秀悦な味わい」と絶賛する「生ベイクドショコラチーズケーキ」。まわりはベイクドチーズケーキで中はレアチーズケーキの新感覚スイーツとして登場し、話題沸騰中です。チーズに合わせるのは、カカオ分62%のクーベルチュールチョコレートという贅沢感もポイントです。

今日のご褒美おやつは【ローソン】スイーツに決まり！ 頑張った自分を甘やかして、明日からの活力に変えて！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N