一緒に暮らしていると、まるで人間のような姿や反応を見せてくれる猫ちゃんは多いもの。そんな人間のような猫ちゃんの光景が、15万いいねを超えて注目を集めています。SNSの投稿を見た人からは、「想像しただけで癒されます」「人間の赤ちゃんみたい」と感想が寄せられ、癒しと笑顔を届けています。

【動画：枕を支えに毛づくろいしていた猫→『毛布』をかけてみると…まさかの光景】

お布団で毛繕いをしていたうなぎちゃんに…

人間のような姿が可愛いと話題になっているのは、Xアカウント『ぽてこゆこめ。』に登場する三毛猫のうなぎちゃん。この日、飼い主さんが自分の布団へとやってきたところ、うなぎちゃんが枕に体をもたれかけて毛繕いをしていたのだとか。

そんなうなぎちゃんを見て、飼い主さんは毛布をかけてみようと思い立ったそう。猫ちゃんは温かいところが好きなもの。きっと、毛布に丸まって気持ち良さそうにするうなぎちゃんの姿が見られるのでは…と思いきや…。このあと、うなぎちゃんは予想外の反応を見せることとなったのでした。

まるで人間のような姿に絶賛の声続々

飼い主さんに毛布をかけてもらったうなぎちゃん。すると、うなぎちゃんは…まるで布団で眠る人間のように仰向けの体勢になって、そのまま動かなくなってしまったのだとか！

毛布からちょこんと前足とお顔を出している姿は、まさに人間そっくり。「おやすみ」と言い出しそうなその姿が、なんとも可愛らしいです。

体を伸ばして、温かい毛布に包まれる気持ち良さに気づいてしまったうなぎちゃんなのでした。

この光景には、「お布団の醍醐味を習得しちゃいましたね」「居心地の良さを知っちゃったか」「極楽なのですね」と絶賛の声が殺到。

Xアカウント『ぽてこゆこめ。』では、そんな人間味あふれるうなぎちゃんと兄弟猫たちの、賑やかで癒しのひと時が綴られていますよ。

うなぎちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

