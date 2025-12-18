熊本が新ユニフォームを発表

ロアッソ熊本は12月16日、J2・J3百年構想リーグと2026-27シーズンのJ3リーグで着用するユニフォームのデザインを発表した。

約1年半にわたって着用されるユニフォームは、ロアッソ熊本オリジナルデザインの「YUSUI（湧水）」が採用された。クラブによると、これは「熊本の文化の源を表し、また今後も熊本の『水』を守っていくという未来へのメッセージ、そして湧水のように選手の『湧き出す力』『湧き出す情熱』をイメージし、アドミラルのユニフォームの特徴である、糸を編み込んでデザインを作っていくジャガード編みで表現された」ものであり、クラブのコンセプトとエキップメントパートナーのアドミラル社のデザインコンセプトが合わさったものだという。

この発表を受けてアドミラル社も公式「X」アカウントで「サポーターの皆様から湧き出る 最高の声援をチーム・選手の皆様に 届けましょう 来シーズンもよろしくお願いいたします」と声明を発表している。

今回、クラブのエンブレムが胸の中央に来ることから、ファンからは「ついにクラブ初のセンターエンブレムできましたか！」「エンブレムが真ん中は胸熱」「胸エンブレム激アツ」「デザインは言うまでもなくエンブレムが真ん中にある」といった声や「いいね×100億」「今年のも良かったが来年のデザインも良いなぁ」「共に闘う感あっていい」「今度のユニ、カッコいいね！」「このユニフォームでJ2に戻るばい」「まずはJ2復帰」「めっちゃ良い仕様！」「オリジナルデザインってやっぱ嬉しいよね」と言った声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）