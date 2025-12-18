新日本プロレスは１８日、世田谷区野毛の道場で来年１・４東京ドームで引退する棚橋弘至とデビューする「練習生」ウルフアロンの練習を公開した。

ＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合を行なう棚橋は、ウルフへロックアップなどを指導。逆にオカダの必殺技「レインメーカー」対策を２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフに求めたが、高度な柔道の技術が必要なため苦笑いを浮かべた。

公開練習後に棚橋は、ウルフへ「引退試合は選手によっては２回ある場合もあるんですけど」とほほ笑み「デビュー戦に関しては一生に１回しかないんで、そこで何をするかっていうのは、今後の起点になるんで、その起点を思いっきりやってほしいですね。そこで８０、７０しか出せないというよりは１００パー出したんだっていう、そういうウルフを見たいですね」と期待した。

そして、東京ドームが全席完売した引退試合へ「引退する理由を探されるというような、衰えたからとかね、動けないからとかではなくて、まだまだできるじゃんって思われて、後ろ髪を引かれながら辞めたいと思います」と予告していた。

◆来年１・４東京ドーム全対戦カード

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー（参加チーム数未定） 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ ３ｖｓ３のトルネード６人タッグマッチでスタート。１分毎に１チーム３選手登場。１選手が敗れた場合そのチーム３選手が退場。なおオーバートップロープルールも採用。最後に残ったチームが勝者となる。

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、ＸＸ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー