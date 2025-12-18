１７日に閉会した臨時国会では、自民党と日本維新の会との連立与党が一定の主導権を取り戻し、２０２５年度補正予算を原案通りに可決させた。

無所属議員が自民会派に加わったことで衆院での過半数を確保でき、野党との交渉力が高まったためだ。高市首相（自民総裁）は政権基盤の安定化に向け、国民民主党の取り込みも図っている。（荒木香苗、伊福幸大）

首相は１７日の記者会見で「物価高への対応を最優先に果敢に働いてきた。補正予算の成立で国民との約束を果たすことができた」と誇った。

補正予算を巡っては、国民民主と公明両党の要望を事前に受け入れ、原案への賛成につなげた。原案通りの予算成立は、衆参両院で与党が過半数を握っていた２４年度予算以来となった。政府・与党が国民民主と公明両党の賛成取り付けに力を注いだのは、参院では少数与党との情勢に加え、「協力関係を深め、２６年度予算案の成立を確実にしたい」（自民幹部）との狙いがあったためだ。

国民民主については、政府・自民内に、将来的な連立参加を期待する向きが多い。首相は記者会見で連立拡大について問われ、直接の回答は控えつつ、「政治の安定なくして力強い経済政策を推進していくことはできない」と強調した。首相らは、所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げを通じ、国民民主との距離を縮めることを目指している。

公明に関しても、政府・自民としては連立復帰の余地をできるだけ残しておきたいとの事情があり、関係維持に腐心した。

自民内では「臨時国会は満点だ」との評価もあるが、維新がこだわる衆院議員定数削減法案を巡り、連立内で不協和音も生じた。来年１月召集の通常国会での成立を目指すとしたものの、先行きは不透明で、火種となる可能性がある。