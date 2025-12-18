【年末年始】相続の話は“最初のひと言”で9割決まる

本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を出版し、遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを聞きました。

【年末年始】相続の話は“最初のひと言”で9割決まる

本日は「相続の話し合い」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合う際、ぜひ参考にしてください。

年末年始は家族が集まりやすく、落ち着いて話ができる貴重なタイミングです。一方で、相続は話題そのものが重く、切り出し方によっては気まずさや誤解を招きやすいテーマでもあります。だからこそ大切なのは、相続の「結論」をその場で出すことよりも、まず話し合いを始められる形を整えることです。親から子へ話す場合と、子から親へ話す場合では、言い方のポイントが大きく異なります。

親から子に話しかける場合は、基本的にシンプルでよいと考えられます。たとえば「自分が亡くなったらどうするか」という話を、必要以上に回りくどくせず、率直に共有する。相続は本来、本人の財産についての話ですから、どうしていくかは基本的に本人が決めることができ、第一の決定権は本人にあります。

ただし、夫婦の財産は夫婦で協力して築き上げたものである以上、配偶者には最低限必要な分を確保しておくことが望ましいでしょう。そのうえで、基本はご本人の意向が優先されます。したがって「全財産を妻に」という意思も成り立ちますし、逆に「全財産を夫に」という形も考えられます。また、相続税の負担を少なくしたいという目的があるのであれば、専門家の監修のもとでしっかり対策をしたい、という話題にも自然につなげられます。こうした意味で、親から子への相続の話は、比較的障害が少なく進めやすい面があります。

子から親は難しい。最初のひと言をどうする？

一方で、子から親へ話しかける場合は、心理的なハードルが高いことを前提にしておく必要があります。いきなり「亡くなったら遺産をどう分けるか今のうちに決めておこう」と切り出すと、非常に角が立ちやすく、「自分の財産を狙われているのではないか」という受け止め方につながることがあります。結果として、気持ちのよい話し合いになりにくくなってしまいます。

そこでおすすめしたいのは、相続の話をいきなり始めるのではなく、「介護が必要になったとき、どうしたいか」という話から入ることです。ここには実務的な理由もあります。相続対策は、元気なうちでないとできないことが多いからです。たとえば遺言書の作成や生前贈与などは、ご本人が認知症になってしまった後では基本的に行うことが難しくなります。だから、認知症などの可能性も含め、そうなったときにどうしていくか、その前段階をしっかり固めておくことが大切になります。

介護の話は、両親の健康や幸せを願うという文脈の中で置くことができます。相続そのものよりも受け入れられやすく、話し合いの入口として機能しやすい。年末年始にまずすべきことは、この入口を作り、家族が同じ方向を向けるきっかけを持つことです。相続はそこから先、生活の話として自然につながっていきます。

（本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです）