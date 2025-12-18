◎全国の天気

日本海側の雪や雨は次第に範囲が狭まるでしょう。北陸や山陰は晴れ間の出る所もありそうです。関東から九州、沖縄にかけては、穏やかに晴れるでしょう。

◎予想最高気温

北日本や北陸は前日より低く、平年並みか平年を下回る寒さとなるでしょう。札幌は氷点下1℃で真冬日となる予想です。仙台と新潟は7℃でしょう。一方、関東から九州は14℃くらいで平年より高く、東京・名古屋・大阪は13℃、福岡は16℃の予想です。朝は北風がヒンヤリしますが、昼間は日差しのぬくもりを感じられそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

19日(金)も広く晴れて、気温があがりそうです。福岡は18℃と11月中旬並み、日差しが暖かいでしょう。ただ、土日は天気が下り坂で、広い範囲で雨となりそうです。雨の後はまた少し気温が下がるでしょう。

・札幌〜名古屋

19日(金)札幌は夜から雨や雪が降るでしょう。その他は晴れる所が多そうです。土日は広く雨や雪ですが、気温は高めです。名古屋は土日とも16℃、札幌は20日(土)は10℃を越える見込みです。積雪の多い地域ではなだれにご注意ください。関東は21日(日)にまとまった雨が降る予想です。