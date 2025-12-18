「痩せすぎ」の声も…肋骨が浮かぶ“アンダーウェア”風トップス姿のミンニ、挑発的スタイルに釘付け【PHOTO】

i-dleのミンニが、挑発的な露出衣装で視線を奪った。

【写真】「ちゃんと服着て…」ミンニ、アンダーウェアルック

ミンニは12月16日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を公開した。

公開された写真でミンニは、黒のジャケットの中にレザーのアンダーウェア風トップスのみを合わせた大胆なスタイリングを披露。アイドルらしからぬ攻めた肌見せで注目を集めた。

肋骨が見えるほどのスレンダーな体型に、引き締まったラインが際立ち、その存在感に目を奪われる。

この投稿を見たファンからは、「色気がすごい」「気絶しそう」「痩せすぎ」「かっこいい」といった反応が寄せられている。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、11月28日に香港・カイタックスタジアムで開催された「2025 MAMA AWARDS」で、「FANS' CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞した。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。