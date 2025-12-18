「It grew on me」の意味は？気持ちの変化を表すフレーズ♡【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It grew on me」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると「それは私の上で育った」ですが...？
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「だんだん好きになってきた」でした！
「It grew on me」は、最初の第一印象は微妙だったけれど、何度も見たり聞いたりするうちに「意外といいかも」と好きになっていくイメージのフレーズです。
一気に「大好き！」というより、時間をかけて好きが育っていくニュアンスなのがポイントですよ。
「At first I wasn’t into the show, but after a few episodes it grew on me.」
（最初はそのドラマにハマらなかったけど、何話か見たらだんだん面白くなってきた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部