「It grew on me」の意味は？気持ちの変化を表すフレーズ♡【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「It grew on me」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳すると「それは私の上で育った」ですが...？

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「だんだん好きになってきた」でした！

「It grew on me」は、最初の第一印象は微妙だったけれど、何度も見たり聞いたりするうちに「意外といいかも」と好きになっていくイメージのフレーズです。

一気に「大好き！」というより、時間をかけて好きが育っていくニュアンスなのがポイントですよ。

「At first I wasn’t into the show, but after a few episodes it grew on me.」
（最初はそのドラマにハマらなかったけど、何話か見たらだんだん面白くなってきた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部