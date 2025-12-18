¼¡¤â¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ä¡©¿ÀÃ«ÂåÉ½²¼¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¡Ö55¿ÍÂÎÀ©¡×¤Ø¤Î¹ÔÆ°·×²è
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹â»Ù»ýÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¼ºÂ®¤¬¸²Ãø¤À¡£¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î¡ÖÆÈºÛÂÎÀ©¡×¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£Á°ÊÔµ»ö¡Ø»²À¯ÅÞ¡Ö»Ù»ýÎ¨Äã²¼¡×¤Ï¤Ê¤¼»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä´´ÉôÂ³¡¹¥¯¥ÓÀÚ¤ê¤Ç¿Ê¤à¡ÖÆÈºÛÂÎÀ©¡×¤Ø¤Î·üÇ°¡Ù¤è¤êÂ³¤±¤ÆÊó¤¸¤ë¡£
»²À¯ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÈ¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡×¤Î°ÕÌ£
ÇßÂ¼¤ß¤º¤Û»²±¡µÄ°÷²òÇ¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÂ®Êó¤ÇÎ®¤ì¡¢¤½¤Î¡Ö¼áÌÀ¤Î¾ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢11·î26ÆüÍ¼Êý¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®±ØÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³¹Àë³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£½°±¡Áª¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤äÉûÂåÉ½¤Ç¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÈÀî¤ê¤Ê»á¤¬ÅÐÃÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¡Öµ¬Î§¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤ÈÅýÀ©¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È²òÇ¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡¢°ìÃ×ÃÄ·ë¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¤Î³¹Àë¤ËÂÐ¥ì¥¤¥·¥¹¥È½¸ÃÄ¡Ö¥¯¥é¥Ã¥¯¡×¡Êµì¤·¤Ð¤Ââ¡Ë¤Ê¤É¥¢¥ó¥Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Öº¹ÊÌ¤Ï¤ä¤á¤í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ÆË¸³²¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹±Îã¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¡Ö¿ÀÃ«ÆÈºÛ¡×¤òÈãÈ½¤¹¤ë¥¢¥ó¥Á¤¬¤¤¤¿¡£TTB¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥ë¥µ´äÞ¼»á¤Ç¡¢»á¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Ç¤â»²À¯ÅÞ¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬À¯¼£»²²Ã¤ÎÅÞ¡Ù¤òÉ¸ÜÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤¬¥«¥Í¤â¿Í»ö¤âÁ´¤Æ°®¤ëÁ´ÂÎ¼çµÁ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»äÊª²½¤¬¤ª¤«¤·¤ÊÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê´äÞ¼»á¡Ë
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÅÞ°÷¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¶±¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»²À¯ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Î¤É¤³¤¬¡Øº¹ÊÌ¡Ù¤Ç¡ØÇÓÀÍ¡Ù¤Ê¤Î¤«¡£µÕ¤Ë¥¢¥ó¥Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é²æ¡¹¤ÎÃÄ·ë¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊÇßÂ¼»á¤ÈËÅÄ»á¤Î¡ËÂÐÎ©¤¬ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÀÃ«ÂåÉ½¤Î¡ØÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²òÇ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸Å»²ÅÞ°÷¡Ë
¡ÖÃá½ø¤Î³°¡×¤Ë¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼À¯ÅÞ
¤½¤â¤½¤â»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢´ë¶È¡¢ÁÈ¹ç¡¢½¡¶µ¤Ê¤É¤ÎÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¤¹¤ë´ûÂ¸¤ÎÀ¯ÅÞ¤È¤È¤â¤ËÌ±¼çÀ¯¼£¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤Î³°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾¤äYouTube¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ»Ù»ý¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÈ¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡×¤Ï¡ÖÃá½ø¤Î³°¡×¤Ë¤¤¤ë¾ÚÌÀ¤À¡£
ÎäÀï½ª·ë¸å¤Î'90Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¿Í¡¢¥â¥Î¡¢¥«¥Í¡¢¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¤ÏµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸úÎ¨À¤¬³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£¤À¤¬°ìÊý¤ÇÀè¿Ê¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¶õÆ¶²½¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤Ê¤«Æó¶Ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸Å¤ÎÉ¤½¬Â¯¤ä½¬´·¡¢²ÈÂ²¡¦¿ÆÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä½¡¶µÅª´Ä¶¤¬¼º¤ï¤ì¤ÆÂç½°¤Î¸ÉÆÈ¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÇMAGA¤Î¥È¥é¥ó¥×¥¤¥º¥à¤¬´¿·Þ¤µ¤ì¡¢²¤½£¤ÇÆÈAfD¡¢Ê©RN¤Ê¤É¶Ë±¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤¤´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁØ¤¬À¤³¦Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£»²À¯ÅÞ¤Ï¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò摑¤ó¤À¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î'20Ç¯4·î¤Ë·ëÅÞ¤µ¤ì¤¿»²À¯ÅÞ¤¬¡ÖÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡×¤Ç»Ù»ý¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¤Ø¤Î°ÛÊªº®Æþ¤ò·ù¤Ã¤Æ¼«Á³¿©¤äÍµ¡ºÏÇÝ¤ò¹¥¤ß¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¸üÏ«¾Ê¤È¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¤ÊÆÌôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¶¯À©¤¹¤ëÀ¤Áê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢SNS¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ»²À¯ÅÞ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£
°ÜÌ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë½¾¤Ã¤¿ÌîÊü¿Þ¤ÊÏ«Æ¯¼Ô¡Ê¾Íè¤Î°ÜÌ±¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ò·ù¤¤¡¢¥ë¡¼¥ë¤Î³ÎÎ©¤ÈÀ©ÅÙÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈ¿°ÜÌ±¡×¤ÏÌ±Â²¤ÎÆÈ¼«À¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¹ñ²ÈÍý²ò¤Ë¤ÏÀï¸å¤Î¼«µÔ»Ë´Ñ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¶µ°é¤ò½Å¤ó¤¸¡¢½éÂå¿ÀÉðÅ·¹Ä°ÊÍè¤ÎÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤òÅ·¹Ä¤Ëµá¤á¤¿¿·¤·¤¤·ûË¡Áð°Æ¡Ê²þ·û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÏ·û¡Ë¤òºîÀ®¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÀÃ«¶µ¡×¿®¼Ô¤¬ÅÞ¤Ë»Ä¤Ã¤¿
¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈ¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥º¥à¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ÈÎò»Ë´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï29ºÐ¤Ç¿áÅÄ»ÔµÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÍÎÆüËÜ»×ÁÛ²È¤Î¤â¤È¤Ç¡ÖÃÎ¹Ô¹ç°ì¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤Î¼ÂÁ©¤È¤·¤ÆÃÏÊýµÄ°÷¤òÂ«¤Í¤ë¡ÖÎ¶ÇÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿ÀÃ«»á¤¬¡¢¼«¤é¤ÎYouTubeÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÇÝ¤¤³ÎÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
½é´ü¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤¦Íý²ò¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö·ëÅÞ5Ç¯¤Ç½°»²18¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤òÊú¤¨¤¿¤¬¡¢ÁÇ¿Í¤Î´ó¤»½¸¤á¤Ç¡¢¿Íºà¤ÏÂ¤é¤º¡Ø¿ÀÃ«ÆÈºÛ¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ëÅÞ°÷¤¬»Ä¤ê¡¢¡Ø¿ÀÃ«¶µ¡Ù¤Î¿®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
»²À¯ÅÞ¤Ï10Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÞ°÷¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÃæ³Ë¤Ë¼¡¤Î½°±¡Áª¤òÀï¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÈæÎã¶èÆÀÉ¼¤Î743ËüÉ¼¤Î°Ý»ý¤â¾å¾è¤»¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»²±¡Áª¤Ç·Ç¤²¤¿¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤ä¡¢½êÆÀ¤Î35¡ó°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ëÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢»Ò¤É¤â1¿ÍÅö¤¿¤ê10Ëü±ßµëÉÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀ¯ºö¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«Æó¶Ë²½¤ËÄÀ¤àÁØ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÁýÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊµßºÑºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½¡¶µ¡×¤Ë¡Ö¸½À¤Íø±×¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
11·î26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¿ÀÃ«»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¸øÇ§¸õÊä¼Ô¤Ï62Ì¾¤À¤¬¡Ö¡Ê¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ê¤É¡Ë²áµî¤Î¿Í¤â´Þ¤á¤ÆÂÔµ¡ÁÈ¤ÏÂ¿¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100Ì¾¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÌÜÉ¸ÅöÁª¼Ô¿ô¤Ï40Ì¾¡£»²±¡µÄ°÷¤È¹ç¤ï¤»¤Æ55Ì¾¤È¤Ê¤ì¤Ð¹ñ²ñ¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆÈºÛÂÎÀ©¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
「週刊現代」2025年12月22日号より
取材・文●伊藤博敏(いとう・ひろとし)●'55年、福岡県生まれ。東洋大学文学部哲学科卒業。編集プロダクション勤務を経て、'84年よりフリーに。経済事件などの圧倒的な取材力に定評がある。著書に『同和のドン 上田卓三手記 「人権」と「暴力」の戦後史』など
