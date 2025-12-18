ちいかわ×粧美堂♡リボンコスメシリーズで毎日メイクがもっと可愛く
ちいかわたちの可愛さをぎゅっと詰め込んだ、ときめきコスメが登場しました。粧美堂から発売された「ちいかわリボンコスメシリーズ」は、リボンをつけたちいかわたちが主役の、見ているだけで気分が上がるラインナップ。メイク時間を楽しく彩るコスメから、毎日使いたくなるポーチまで揃い、自分用にもギフトにもぴったりです。可愛さと実用性を兼ね備えたシリーズで、いつものメイクタイムにちいかわの癒しをプラスしてみませんか♡
リボン姿のちいかわが主役
今回登場した「ちいかわリボンコスメシリーズ」は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4キャラクターを展開。
リボンをつけたデザインが共通モチーフで、甘すぎず大人可愛い世界観に仕上がっています。
キャラクターごとに選べる楽しさがあり、持つだけで気分がふんわり明るくなるアイテムです。
選べる全5アイテムの魅力
ラインナップは全5種類。CWメイクブラシセットは3,960円（税込）で、ちいかわたちのチャーム付き。
〈ちいかわ〉
〈ハチワレ〉
〈うさぎ〉
〈モモンガ〉
CWアイシャドウパレットは各2,530円（税込）で、キャラクターのシルエットがエンボスされたデザイン。
〈ちいかわ〉
〈ハチワレ〉
〈うさぎ〉
〈モモンガ〉
CWルースフェイスパウダーは各2,750円（税込）で、※保湿成分配合：シアバター(シア脂),スクワラン。
〈ちいかわ〉
〈ハチワレ〉
〈うさぎ〉
〈モモンガ〉
CWツイードティッシュポーチは各2,420円（税込）、CWダイカットフェイスポーチは各2,750円（税込）で、どれも全4キャラクター展開です。
毎日使える可愛さと実用性
コスメはもちろん、ポーチ類も実用性が高く、毎日の持ち歩きにぴったり。ツイード素材やもこもこ素材など、質感にもこだわりが感じられます。
ドレッサーに並べても、バッグに入れても可愛い存在感で、ちいかわファンの心をしっかりつかむ仕上がりです。
ちいかわと一緒に、可愛い毎日を♡
ちいかわリボンコスメシリーズは、メイクする時間も、持ち歩く時間も楽しくしてくれるアイテム揃い。お気に入りのキャラクターを選ぶワクワク感と、日常に溶け込む使いやすさが魅力です。
自分へのご褒美にはもちろん、ちいかわ好きさんへのギフトにもおすすめ。毎日の中に、小さなときめきを運んでくれる粧美堂の新作を、ぜひチェックしてみてください♡