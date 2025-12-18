ちいかわ×粧美堂♡リボンコスメシリーズで毎日メイクがもっと可愛く

ちいかわたちの可愛さをぎゅっと詰め込んだ、ときめきコスメが登場しました。粧美堂から発売された「ちいかわリボンコスメシリーズ」は、リボンをつけたちいかわたちが主役の、見ているだけで気分が上がるラインナップ。メイク時間を楽しく彩るコスメから、毎日使いたくなるポーチまで揃い、自分用にもギフトにもぴったりです。可愛さと実用性を兼ね備えたシリーズで、いつものメイクタイムにちいかわの癒しをプラスしてみませんか♡

リボン姿のちいかわが主役

今回登場した「ちいかわリボンコスメシリーズ」は、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガの全4キャラクターを展開。

リボンをつけたデザインが共通モチーフで、甘すぎず大人可愛い世界観に仕上がっています。

キャラクターごとに選べる楽しさがあり、持つだけで気分がふんわり明るくなるアイテムです。

選べる全5アイテムの魅力

ラインナップは全5種類。CWメイクブラシセットは3,960円（税込）で、ちいかわたちのチャーム付き。

〈ちいかわ〉

〈ハチワレ〉

〈うさぎ〉

〈モモンガ〉

CWアイシャドウパレットは各2,530円（税込）で、キャラクターのシルエットがエンボスされたデザイン。

〈ちいかわ〉

〈ハチワレ〉

〈うさぎ〉

〈モモンガ〉

CWルースフェイスパウダーは各2,750円（税込）で、※保湿成分配合：シアバター(シア脂),スクワラン。

〈ちいかわ〉

〈ハチワレ〉

〈うさぎ〉

〈モモンガ〉

CWツイードティッシュポーチは各2,420円（税込）、CWダイカットフェイスポーチは各2,750円（税込）で、どれも全4キャラクター展開です。

毎日使える可愛さと実用性

コスメはもちろん、ポーチ類も実用性が高く、毎日の持ち歩きにぴったり。ツイード素材やもこもこ素材など、質感にもこだわりが感じられます。

ドレッサーに並べても、バッグに入れても可愛い存在感で、ちいかわファンの心をしっかりつかむ仕上がりです。

ちいかわと一緒に、可愛い毎日を♡

ちいかわリボンコスメシリーズは、メイクする時間も、持ち歩く時間も楽しくしてくれるアイテム揃い。お気に入りのキャラクターを選ぶワクワク感と、日常に溶け込む使いやすさが魅力です。

自分へのご褒美にはもちろん、ちいかわ好きさんへのギフトにもおすすめ。毎日の中に、小さなときめきを運んでくれる粧美堂の新作を、ぜひチェックしてみてください♡