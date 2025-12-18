LE SSERAFIM（ル セラフィム）が、オリコン「年間シングルランキング」で、K−POPガールズグループ最高位となった。米ビルボードジャパンが発表した「25年末決算チャート」に続き好成績をおさめ、K−POPガールグループ最強者の存在感を示した。

オリコンは17日、昨年12月23日から今年12月15日の間に発表された作品を対象にした「年間ランキング2025」を発表した。LE SERRAFIMは、集計期間内に発売したすべてのアルバムをランクインさせた。

6月に公開した日本シングル4集「DIFFERANT」はは「年間シングルランキング」50位に上がり、K−POPガールズグループの中で最も高い順位を記録した。他にも昨年12月に発表した日本シングル3集「CRAZY」が53位、10月に韓国で発売したシングル1集「SPAGHETTI」が63位に入った。LE SSERAFIMは、韓国ガールズグループの中で、該当チャートに最も多くの曲をランクインさせ、日本での堅固な地位を証明した。

「年間アルバムランキング」でも底力を見せた。3月、韓国で発売した5枚目ミニアルバム「HOT」が63位に入った。このアルバムは日本発売当日だけで約7万枚販売され、オリコン「デーリーアルバムランキング」（3月15日付）1位になっている。これまで韓国アルバム6枚すべてが、該当チャートでトップになっている。

またLE SSERAFIMは11月18〜19日、東京ドームでワールドツアーのアンコールコンサートを開催し、2日間で8万人の観客を集めた。28日には「COUNTDOWN JAPAN25＼26」の舞台に立つ予定だ。同イベントの今年のラインアップで、唯一のK−POPガールズグループだ。