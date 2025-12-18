DHCから「スヌーピー」限定パッケージのクレンジングオイルが登場！セット購入で15パーセントオフに
大人気「PEANUTS(ピーナッツ)」コラボ第3弾が実現！売上累計1.2億個を誇るDHCのディープクレンジングシリーズ「薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」に、スヌーピー＆ウッドストックの限定デザインが登場。透明感のある明るい肌へ導く実力派クレンジングオイルが、見た目もかわいくパワーアップしている。2025年12月11日より数量限定で発売中だ。セット購入なら15パーセントオフになるお得な価格設定も見逃せない！
【画像】「スター」バージョンのスヌーピー限定デザインのボトル
■待望の第3弾！選べる2つのスヌーピー限定デザイン
DHC×PEANUTSコラボは、2025年7月のノベルティプレゼントで話題となり、11月には洗顔料2種とリップクリームの限定パッケージで多くのファンを魅了した。満を持して登場する第3弾は、「薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」(2717円)のコラボパッケージ2種類を展開！
「キュート」バージョンは、スヌーピーがウッドストックをぎゅっと抱きしめている愛らしいデザイン。一方「スター」バージョンは、スヌーピーが星空とウッドストックを見上げるロマンティックな雰囲気に。バスルームに置くだけで、毎日のクレンジングタイムが特別な時間に変わりそう。
■3ステップで叶える、クリアな素肌
「リニューブライト」の特徴は、「酸化ぐすみ」への徹底アプローチ。ハトムギオイル、コメヌカオイルなど天然由来の成分が、「ゆるめる」「分解させる」「取りのぞく」の3ステップで酸化した皮脂や古い角質を取り除いて、透明感のあるクリアな肌へと導いてくれる。
しかもオイルなのに水となじみやすく、ハードなメークも毛穴の奥の角栓もスムーズに浮き上がらせてスッキリ！スキンケア成分が浸透しやすい素肌に整えてくれるから、その後の化粧水の入りも格段にアップするはず。
■贅沢な美容成分で、うるおいもキープ
スペイン産有機栽培のオリーブから採れる「フロール・デ・アセイテ(バージンオイルの精華)」を配合しているのも魅力的。手摘みしたオリーブ果実を石臼で粉砕して、ほんのわずかにしたたり落ちる滴だけを集めた貴重なオイルなんだとか。皮脂と似た組成だから肌なじみも抜群で、必要なうるおいはしっかりキープしてくれる。
さらにソウハクヒエキスやビタミンC誘導体などの整肌成分もプラス。汚れは落としつつ、みずみずしい透明感のある肌に導いてくれるなんて、まさに理想のクレンジング！200ミリリットルとたっぷりサイズだから、惜しみなく使えるのもポイント高い。
■気になる価格と購入方法をチェック！
単品価格は2717円。でも注目したいのは2種デザインセット！通常5434円のところ、なんと15パーセントオフの4609円で購入できる。どちらのデザインにしようか迷っている人は、この機会に両方ゲットしてみては？購入はDHCオンラインショップ、DHC直営店、全国の総合スーパーや空港免税店で可能。ただし数量限定のため、なくなり次第終了となるので要注意。
実力派クレンジングの効果はそのままに、バスルームに置くだけで気分が上がる限定デザインは、自分へのご褒美にもぴったり。この年末はスヌーピーと一緒に、透明感あふれる素肌を手に入れちゃおう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■待望の第3弾！選べる2つのスヌーピー限定デザイン
DHC×PEANUTSコラボは、2025年7月のノベルティプレゼントで話題となり、11月には洗顔料2種とリップクリームの限定パッケージで多くのファンを魅了した。満を持して登場する第3弾は、「薬用 ディープ クレンジング オイル リニューブライト」(2717円)のコラボパッケージ2種類を展開！
「キュート」バージョンは、スヌーピーがウッドストックをぎゅっと抱きしめている愛らしいデザイン。一方「スター」バージョンは、スヌーピーが星空とウッドストックを見上げるロマンティックな雰囲気に。バスルームに置くだけで、毎日のクレンジングタイムが特別な時間に変わりそう。
■3ステップで叶える、クリアな素肌
「リニューブライト」の特徴は、「酸化ぐすみ」への徹底アプローチ。ハトムギオイル、コメヌカオイルなど天然由来の成分が、「ゆるめる」「分解させる」「取りのぞく」の3ステップで酸化した皮脂や古い角質を取り除いて、透明感のあるクリアな肌へと導いてくれる。
しかもオイルなのに水となじみやすく、ハードなメークも毛穴の奥の角栓もスムーズに浮き上がらせてスッキリ！スキンケア成分が浸透しやすい素肌に整えてくれるから、その後の化粧水の入りも格段にアップするはず。
■贅沢な美容成分で、うるおいもキープ
スペイン産有機栽培のオリーブから採れる「フロール・デ・アセイテ(バージンオイルの精華)」を配合しているのも魅力的。手摘みしたオリーブ果実を石臼で粉砕して、ほんのわずかにしたたり落ちる滴だけを集めた貴重なオイルなんだとか。皮脂と似た組成だから肌なじみも抜群で、必要なうるおいはしっかりキープしてくれる。
さらにソウハクヒエキスやビタミンC誘導体などの整肌成分もプラス。汚れは落としつつ、みずみずしい透明感のある肌に導いてくれるなんて、まさに理想のクレンジング！200ミリリットルとたっぷりサイズだから、惜しみなく使えるのもポイント高い。
■気になる価格と購入方法をチェック！
単品価格は2717円。でも注目したいのは2種デザインセット！通常5434円のところ、なんと15パーセントオフの4609円で購入できる。どちらのデザインにしようか迷っている人は、この機会に両方ゲットしてみては？購入はDHCオンラインショップ、DHC直営店、全国の総合スーパーや空港免税店で可能。ただし数量限定のため、なくなり次第終了となるので要注意。
実力派クレンジングの効果はそのままに、バスルームに置くだけで気分が上がる限定デザインは、自分へのご褒美にもぴったり。この年末はスヌーピーと一緒に、透明感あふれる素肌を手に入れちゃおう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC