絶景だと思う「日本の城」ランキング！ 2位「姫路城（兵庫県）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
日本には、歴史と文化を感じさせる美しい城が数多く点在します。天守閣からの壮大な眺めや、四季折々に変わる風景、城ごとに異なる魅力は、多くの人々を惹きつけてやみません。では、その中でも「一度は訪れてみたい」と思わせる絶景の城とは、一体どこなのでしょうか？
【12位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、日本の城に関するアンケートを実施しました。その中から、絶景だと思う「日本の城」ランキングの結果をご紹介します。
2位：姫路城（兵庫県）／56票兵庫県姫路市に鎮座する姫路城は、その圧倒的な存在感と優美な姿から「白鷺城」と称され、日本初の世界遺産にも登録されています。白漆喰で塗り固められた大天守は、晴れた青空の下で特に輝きを放ち、訪れるすべての人に感動を与える絶景です。春の桜、夏の緑、秋の紅葉、そして冬の雪景色と、一年を通して異なる美しさを楽しめます。
回答者からは「階段を登って行くのは大変でしたが、登って天守閣からの眺めは最高でした」（40代女性／広島県）、「城の美しさ、規模の大きさだけでなく眺望も素晴らしいです」（70代男性／広島県）、「白鷺城の名にふさわしく、真っ白な城壁が青空に映える姿はまさに絶景です。保存状態も良く、世界遺産としての風格を感じます」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：五稜郭跡（北海道）／58票北海道函館市に位置する五稜郭跡は、国内では極めて珍しい星形要塞の城郭跡です。土方歳三ら新選組ゆかりの地としても知られています。そのシンメトリーな星形を上空から一望できる五稜郭タワーからの眺めは、特に春の桜の時期に、堀がピンク色に染まり息をのむような絶景となります。雪に覆われた冬の姿も絵になります。
回答者からは「星型の塀で囲まれた形がシンボルの象徴であり美しい」（40代男性／北海道）、「五稜郭タワーでみた景色が今まで行った城の中で一番絶景だった」（30代男性／大阪府）、「五稜郭跡は、日本の城の中でも特に『眺めて美しい』と感じる場所です。星形に広がる独特の城郭が緑豊かな公園として整備され、上空や展望台から眺めたときの几何学的な美しさは他に代えがたい魅力があります。春には満開の桜が星形を縁取るように咲き誇り、冬には一面を雪が覆い、季節ごとにまったく異なる表情を見せてくれます。歴史的背景と自然景観、そして人工美が見事に調和した風景は、まさに『絶景の城跡』だと感じます」（50代男性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)