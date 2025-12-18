モト冬樹、手作り“鴨南蛮そば”のレシピを紹介「すごすぎです！」「すごくお料理が上手」 自画自賛の出来に「値段をつけるとしたら…」
タレントのモト冬樹（74）が16日、自身のブログを更新。「昨日の鴨鍋で残った鴨肉を使って鴨南蛮蕎麦を作りました」と手料理を紹介し、レシピを詳しく公開した。
【写真】「すごくお料理が上手」モト冬樹が自画自賛した手作り“鴨南蛮そば”
鴨肉は「塩をふり軽く片栗粉をまぶしておきます」「それを少しの胡麻油で軽く焼いておきます」と下準備を紹介。「昆布と茅の舎の出汁の素で作ったスープに 焼いたネギと先ほどの鴨肉 シメジを入れ 少し煮込んでから白だしと醤油で味付け」とこだわりのスープの調理法も明かした。
続けて「蕎麦を固めに茹でて 水で洗ってから スープに投入して沸騰させます あらかじめ万能ネギを入れた丼にうつして とろろ昆布も入れ 完成」と調理過程を詳しく紹介し、彩り豊かに盛られた、栄養たっぷりの“手作り”鴨南蛮そばを披露した。
モトは出来上がりを「片栗粉をまぶした鴨肉が舌触りがトロッとしていてめちゃ旨い」と絶賛。「これ いままで食べた鴨南蛮蕎麦の中で最高に美味しかったかも『鴨』」と“かも”と“鴨”をかけてユーモアたっぷりにつづり、「値段をつけるとしたら まぁ 1800円くらいかな」と自身で評価した。
コメント欄には「凄く美味しそう！」「すごすぎです！」「素晴らしい」「すごくお料理が上手だし、美味しそーーーーーーー」などの声が寄せられている。
