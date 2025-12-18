植田俊・三井不動産社長が進める、日本の産業競争力強化に向けた『コミュニティ』づくりとは？
日本の再成長に向けた「令和の殖産興業」に向けて─ 「日本の産業力競争力強化に向けた『コミュニティ』 づくりを進めていく」 「日本には産業を復活させるチャンスが残っている」と三井不動産社長の植田氏は強調する。「失われた30年」の中で低迷してきた日本経済だが、デフレから脱却してインフレに向かう中で、競争力を取り戻す時。その中で三井不動産は単なる不動産業ではなく「産業デベロッパー」を標榜し、産業競争力を高める「コミュニティ」づくりを進めている。日本が復活するために必要なことは何か、その中で三井不動産はどんな手を打つのか。
今は日本が出直す 非常にいいチャンス
─ 高市早苗政権が発足し、「強い経済」を打ち出しています。日本経済が改めて成長していくために必要なことは何だと考えていますか。
植田 やはり産業を強くしないと駄目だということだと思います。明治の先人たちは「殖産興業」を進めて日本を発展させましたが、令和版の「殖産興業」をやらなければいけないと思っています。
しかも、それを補助金などではなく、国が成長産業、「人」に対して戦略的に投資していくことが必要です。
日本は今でも先進国にいるという気持ちでいるかもしれませんが、1人当たりの名目GDP（国内総生産）で日本は世界38位というのが現状です。今は、もう一度改めて出直す非常にいいチャンスだと思います。
─ 今は米国が「アメリカ・ファースト」、ロシア・ウクライナ戦争、イスラエルとハマスの紛争など地政学リスクが高まっています。
植田 東西冷戦に続いて、今また新たな分断が世界で起きていますが、逆に言うと、日本は分断のある時の方が世界の中の立ち位置がはっきりしてきます。
バブル崩壊以降の30年は「失われた30年」と言われ、日本経済は低迷してきましたが、この時代はグローバリゼーションの時代でもありました。この時の日本の立ち位置は、世界の国々からパスされる状態でした。
パスした国々は安い労働力を持つ中国に向かっていました。日本はそこで焦ってしまい、人件費等の徹底的なコスト削減をしてきました。それが結果的に30年間のデフレをもたらしてしまったということだと思います。
今は、世界の中で日本の立ち位置がはっきりしてきていると同時に、非常にいい位置にいると思いますから、このチャンスを生かさない手はありません。
例えば産業振興に向けて、半導体分野を強化しようとしていますが、台湾のTSMCの誘致、最先端半導体の国産化を目指すラピダスの設立など、積極的な手を打っています。
産業興しに貢献するコミュニティづくり
─ 植田さんは社長就任以来、三井不動産の事業のあり方として、イノベーションや産業競争力を高める「産業デベロッパー」を標榜していますね。改めて思いを聞かせて下さい。
植田 元々、当社は過去の高度成長期には、日本になかなか土地がない中で埋め立てを進めて土地を創り出してきました。そこで産業が育ち、ホワイトカラーが増えてくると、オフィス環境を整備しなければならないと、超高層ビルの先駆け「霞が関ビル」を開発しました。
また、そこで働くホワイトカラーの「クオリティ・オブ・ライフ」を高めるために良質な商業施設を開発し、良質な住宅を提供するといったことを進めてきたのです。
最近ではスポーツ・エンターテインメントにも取り組んでいますが、Z世代などより幅広いターゲットと接点を持つことができるようになってきました。その中で、さらに今取り組みを強めているのが、産業のコミュニティをつくるということです。
