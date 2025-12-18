【英国】
英中銀政策金利（12月）21:00　
予想　3.75%　前回　4.0%（英中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ECB政策金利（12月）22:15　
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)　
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【米国】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想　3.1%　前回　（前年比)　
予想　3.0%　前回　（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（12/07 - 12/13）22:30　
予想　22.4万件　前回　23.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）　
予想　193.7万件　前回　183.8万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（12月）22:30
予想　2.3　前回　-1.7（フィラデルフィア連銀景況指数)

対米証券投資（10月）19日06:00
予想　N/A　前回　1798.0億ドル（対米証券投資)

【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（12月）19日04:00
予想　7.0%　前回　7.25%（オーバーナイト・レート)

【NZ】
貿易収支（11月）19日06:45
予想　N/A　前回　-15.42億NZドル（貿易収支)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります