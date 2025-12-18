本日の予定【経済指標】
【英国】
英中銀政策金利（12月）21:00
予想 3.75% 前回 4.0%（英中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（12月）22:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【米国】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想 3.1% 前回 （前年比)
予想 3.0% 前回 （食品・エネルギー除くコア・前年比)
新規失業保険申請件数（12/07 - 12/13）22:30
予想 22.4万件 前回 23.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06）
予想 193.7万件 前回 183.8万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（12月）22:30
予想 2.3 前回 -1.7（フィラデルフィア連銀景況指数)
対米証券投資（10月）19日06:00
予想 N/A 前回 1798.0億ドル（対米証券投資)
【メキシコ】
メキシコ中銀政策金利（12月）19日04:00
予想 7.0% 前回 7.25%（オーバーナイト・レート)
【NZ】
貿易収支（11月）19日06:45
予想 N/A 前回 -15.42億NZドル（貿易収支)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
