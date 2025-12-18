妻夫木聡、『ザ・ロイヤルファミリー』最終回の2人の“サプライズゲスト”と記念の3ショット「激アツ」「まさかまさかの」「もう一度見ます」
俳優の妻夫木聡が16日、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSに登場。14日に放送された最終回に登場した“サプライズゲスト”2人とのオフショットが公開された。
【写真】「激アツ」「まさかまさかの」妻夫木聡＆矢作芳人調教師＆坂井瑠星騎手のオフ3ショット
本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写化したもので、映像化にあたってはJRAが全面協力。実際の競馬場で撮影を行うなど、映像の迫力にもこだわって製作された。
公式SNSは、放送終了後の15日の投稿で「ロイヤルファミリーロスの皆さん！最終回のオフショットを少しの間お届け出来ればと思います！」と呼びかけ。以降の投稿では、オールアップ時の様子などのスペシャル動画や写真を紹介している。
この日は「なんと最終回にサプライズゲスト！矢作調教師と坂井騎手ありがとうございました」とつづり、特別出演した騎手の坂井瑠星氏、調教師の矢作芳人氏と主演の妻夫木との記念の3ショットを公開した。
コメント欄には「豪華すぎます」「師弟で俳優デビュー」「激アツ」「まさかまさかの矢作調教師の出演に超びっくり!! 最後にBigなサプライズでした」「さすが伝説の調教師」「かっこよかったですー」「色々な場面で、競馬界で著名な皆さんに全面協力していただいている事が、さらに物語にリアリティが出ていたんだと思います。ありがとうございます！」「もう一度見ます」などと、ドラマファンを中心にさまざまな反響が寄せられている。
