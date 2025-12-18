驚きの“エントリー第1号”…無所属からプロ入り目指す20歳ガード【Bドラフト2026志望選手インタビュー｜寺坂優羽】

2026年1月29日に初開催される『Bリーグドラフト2026』。2026年秋から始まる新B1「Bプレミア」入りを目指す選手たちにとって、その舞台はキャリアの行方を左右する大きな分岐点となる。今回は記念すべきドラフト志望届提出者“第1号”の寺坂優羽にインタビューした。

東海大諏訪高校では全国の大舞台を経験し、山梨学院大学では本来のポジションとは異なる役割にも挑戦。昨年に大学を中退し、無所属の立場となった寺坂は、プロ入りへの挑戦を前にどのような思いで日々を送っているのか。高みを目指す20歳の思いを聞いた。

◆■岡田大河らと渡米した経験も

――まずはバスケットボールを始めたきっかけを教えてください。



寺坂 自分はもともとサッカーをやっていたんですけど、6歳上の兄がバスケットボールをやっていて、その影響で始めました。

――ミニバス時代はどのようなプレーヤーでしたか。



寺坂 小さい頃はポジションの縛りがなく、スコアラーとして使われることが多かったです。小学生の頃からアメリカに行かせてもらうなど、色々な経験ができました。





――小学生の頃に渡米したというのは、どういった経緯だったのでしょうか。寺坂 小学5年生ぐらいの時に、静岡のクラブチーム「GYMRATS」に入っていて、岡田大河さん（現川崎ブレイブサンダース）など数人と一緒にアメリカのクリニックに参加しました。僕が行ったのはサクラメント・キングスのクリニックで、3週間ぐらい滞在しました。岡田選手とは仲が良くて、飛行機の隣の席で将棋をやったのを覚えています。僕、気づいたら駒が3つぐらいしかなかったです（笑）。

――中学卒業後はどういった経緯で東海大学付属諏訪高校に進学されたのでしょうか。



寺坂 僕らの代はコロナ世代で、全国大会がなくなってしまい、高校のコーチ陣に見てもらう機会がありませんでした。それで、東海大諏訪にいた先輩の仁藤優貴さん（近畿大学4年）を通して紹介してもらったという形です。

――高校では2年生から主力として全国大会でもプレーされましたが、印象に残っているシーンはありますか。



寺坂 高校2年生の時にウインターカップでメインコートに立たせてもらった時ですね。ファンの方々に囲まれている中でプレーするのがすごく印象的でした。プロになったらそういう環境でやると思うのですが、その時は自分の思うバスケットが少しできなかったので、悔いが残っています。もしプロの舞台に立てたら、ファンを魅了するプレーをしていきたいです。





◆■ポジション変更と武器の確立

――その後、山梨学院大学に進学されました。



寺坂 古田悟監督の力にすごく魅力を感じて、山梨学院を志望しました。すごくいいバスケットをしていて、バスケIQもメンタル面もすごく良くなったと思います。

――大学でのプレーはいかがでしたか。



寺坂 高校では1番（ポイントガード）、2番（シューティングガード）をやっていたのですが、山梨学院はチーム全体の身長があまり高くなかったこともあって、自分が4番（パワーフォワード）、5番（センター）をやっていました。チーム状況に自分がアジャストしないといけないので仕方ないですが、スクリーンなどやったことのない部分では勉強になったと思っています。

――本来やりたいポジションではなかったと。



寺坂 そうですね。ただ、新人戦で3番（スモールフォワード）をやらせてもらえるようになった時には、平均15、16点ぐらい取れて得点ランキングにも入ったので、自分はビッグマンよりガードの方が向いているなと思いました。





――大学を中退されていますが、ポジションのことも関係しているのでしょうか。寺坂 よく聞かれるのですが、それを言い訳にしたら成長はないと思っています。自分が辞めた理由としては、自分が通用しないところでバスケットをしたかったからというか、1年生から試合に絡むのが当たり前じゃない世界を経験したくて、自分の限界をもっと早めに知りたかった、というのがあります。

――大学中退後はB2ベルテックス静岡の練習生としても活動されました。



寺坂 プロの練習に参加して、数センチずれるだけでポジションが変わってくるなど、意識の細かな違いを学びました。大学でも“細かい”と思っていましたが、プロは全然違いましたね。その経験を早くできたのは本当に良かったと思っていますし、プロを経験したことが自信につながっています。

――プロの練習で通用した部分はありましたか。



寺坂 練習の中でショットを打つところは決めきれていたので、外のシュートは通用する部分があったかなと思っています。

――その外のシュートが“武器”になったのはいつ頃からですか。



寺坂 それこそ山梨学院で4番をやっていた時に、周りから「シュートが得意じゃない」と言われていて…。それでめちゃくちゃ練習して、新人戦で3ポイントのアテンプト（試投数）が増えた時に確率も上がってきました。折れずにやってきて良かったなと思います。

――ご自身のバスケキャリアの転機になったタイミングはどこだと思いますか。



寺坂 高校3年生でキャプテンになった時です。自分はキャプテンシーがあるキャラではないと思うのですが、監督が自分を選んだということは、何か自分の中に変わらないといけない部分があったのだと思います。東海大諏訪は自立や人間性をすごく大事にしているチームなので、キャプテンを経験させてもらってすごく成長できたかなと思っています。

◆■驚きの“第1号”…兄とともに強化の日々

――現在はどのような1日を過ごされていますか。



寺坂 プロの練習に参加して、自分の課題は体の部分だと感じたので、食事面をすごく意識しています。午前中はウエイトトレーニングをしっかり入れて、午後は個人でバスケットの練習をしています。兄がリバウンドなどを手伝ってくれるので、毎日バスケットに充実した1日を送れています。

――食事は具体的にどう意識されていますか。



寺坂 1日の摂取カロリーを増やすことを意識して、低脂質で4000キロカロリー取るようにしています。1日に6～7食食べていますね。今は体重76キロぐらいですが83キロぐらいまで持っていきたいです。食事の管理も兄がノートにつけて見てくれているので、すごく助けになっています。

――Bリーグドラフトには第1号でエントリーされました。



寺坂 ベルテックスの練習生が終わったタイミングで、ウェブでドラフトをやっているのを見ました。もう志望届の受付が始まって1カ月ぐらい経っている感覚だったので、何十人かいるだろうと思って焦ってエントリーしたら「第1号」と言われて…（笑）。本当なのかなと思っていました。

――ご自身をBリーグのクラブに売り込むとしたら、どんな選手だとアピールしますか。



寺坂 スコアラータイプの選手だと思っています。ドラフトにエントリーしている中で、プロの雰囲気やレベルを経験できている選手は数少ないと思うので、その経験も活きるとは思います。





プレー面では、得意な外のシュートや勢いのあるドライブからのフィニッシュを見てほしいです。それと、スタッツに残らないルーズボールなど、泥臭いところも学生時代から徹底してきました。バスケットボールはそういう部分で試合の流れを変えられると思っているので、色々な面で頑張れる選手になりたいです。

――憧れている選手や参考にしている選手はいますか。



寺坂 特に憧れている選手はいないのですが、華があって、余裕やオーラがある選手が好きです。NBAだったらジャ・モラント選手ですかね。ルーキーであんなに余裕がある選手はいないと思いますが、好きな選手の1人ですね。

――将来の目標を教えてください。



寺坂 Bリーグの選手になることが目標ですが、最近はそれよりも、プロの世界に入って生き残り、常に試合に絡んでいく選手になることを目標に頑張りたいと思っています。将来的には、自分が積んできた色々なキャリアを無駄にせず、次の世代の子供たちに教える立場で、コーチとして活動していきたいなという思いもあります。

――Bリーグのクラブ関係者やファンに向けてメッセージをお願いします。



寺坂 まずはチームのバスケットに自分がフィットすることが大事だと思っています。その中で、得意な外のシュートや勢いのあるドライブをいち早く皆さんにお見せできたらいいなと思っています。

――最後に日頃支えてくれている方々へのメッセージもお願いします。



寺坂 日頃から応援してくださり、ありがとうございます。皆さんの応援が自分の力になっていると思うので、これからも応援よろしくお願いします。結果で恩返ししたいと思っているので、自分自身も頑張ります。

