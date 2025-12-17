歯を根本から治すにはどうすればいい？ “その場しのぎ”にならない、後悔しないための治療とは

「歯がボロボロで、どうにもならない」と、治療をなかば諦めている人も多いのではないでしょうか？ このような場合、悪くなった歯を1本ずつ治す”その場しのぎの治療”を繰り返しても、根本的な問題は解決しません。何度も治療を繰り返す負の連鎖を断ち切るにはどうしたらいいのか、後悔しない歯科治療のヒントを、葛西駅前あなたの歯医者さんの久保田先生に聞きました。

監修歯科医師：

久保田 達也（葛西駅前あなたの歯医者さん）

日本大学歯学部卒業、日本大学大学院歯学研究科応用口腔科学分野修了。その後、日本大学歯学部付属歯科病院歯周病科入局、複数の都内歯科医院に勤務。2021年、東京都江戸川区に「葛西駅前あなたの歯医者さん」を開院。生涯健康で再治療の少ない治療を心がけている。歯学博士。日本歯周病学会認定医。日本臨床歯周病学会、日本口腔インプラント学会、日本顎咬合学会、日本抗加齢医学会、インプラントのスタディークラブOJの会員。

”その場しのぎの治療”から卒業！ 「本当の原因」にアプローチする歯科治療とは

編集部

治療をしても「また歯が悪くなる」「むし歯・歯周病を繰り返してしまう」のはなぜでしょうか？

久保田先生

それは、現在受けている治療が目の前の症状に対応する「対症療法」になっているからかもしれません。具体的にいうと「むし歯だから削る」「痛むから神経を取る」といった、”その場しのぎ”の治療です。もちろん、それらの治療も必要ですが、「なぜそうなったのか」という根本の原因にアプローチしないと、結局はいたちごっこになってしまいます。

編集部

「対症療法」では不十分で、「原因を取り除くこと」が必要だということですね。

久保田先生

はい。歯科治療の本質は「原因除去」にあると考えています。なぜなら、むし歯・歯周病というのはあくまで「結果」に過ぎず、歯並びや食生活、生活習慣など根本の原因を解決しないかぎり、治療をしてもまた悪くなる可能性があるからです。本当の意味で健康になるためには、症状だけでなく、その背景に目を向ける必要があります。

編集部

歯が悪くなる「根本の原因」に、どのようなものが考えられますか？

久保田先生

セルフケアの習慣や歯並び・噛み合わせなども当然関係していますが、お口の問題はお口の中だけ見ていても解決しないことがあります。例えば、「睡眠の質」が悪いと無意識に歯ぎしりや食いしばりが起こり、歯や顎に大きな負担がかかっている可能性があります。また、体を作る「栄養」も重要です。歯や歯ぐきを健康にする栄養素が不足していれば、治療をしても治りが悪かったり、治療を繰り返したりする原因になる可能性があります。

編集部

「睡眠の質」や「栄養」も、治療の効果や予後に関係しているのですね。

久保田先生

はい。睡眠や栄養、さらに姿勢といった全身の状態も、治療効果と無関係ではありません。むし歯や歯周病で「歯がボロボロになる」というのは、これらの積み重ねの結果に過ぎません。その背景にある本当の原因は、患者さん一人ひとりの生活の中に隠れています。その根本の原因を探り、解決に導くことこそが、治療の本質だと考えます。

すべての治療は「理想のゴール」に通ず！ 後悔しない歯科治療の考え方

編集部

根本の原因を取り除く重要性はよくわかりました。そのうえで歯科治療を受けるにあたって、患者さんはまず何をすべきでしょうか？

久保田先生

歯科治療で最も重要なのは最初に「ゴール」を設定することです。私はよく”登山”に例えるのですが、例えば富士山はどのルートから登り始めても、目指す頂上は1つです。歯科治療も同様で、まず「どこを目指すのか」というゴールを歯科医と患者さんで共有することが、すべてのスタートになります。

編集部

歯科治療における「ゴール」とは、具体的にどのような状態を指すのですか？

久保田先生

理想のゴールは単に見た目が美しいだけでなく、すべての歯がバランスよくしっかり噛み合っている状態です。専門的に「Ⅰ級咬合」といわれる状態で、例えるなら”歯並びの黄金比率”のような、誰にとっても理想的なゴールといえます。

編集部

そのようなゴールを設定するのとしないのとで、治療の進め方はどう変わるのでしょうか？

久保田先生

今のお口がどんな状態であれ、ゴールが最初に決まっていればそこへたどり着くまでの道のり、つまり具体的な治療計画や必要な期間、費用の概算などが明確になります。反対に、ゴールが曖昧なまま治療を始めると、途中でどこに向かっているかわからなくなり、結果的に時間も費用も余分にかかってしまう可能性があります。

編集部

とはいえ、すべての患者さんが理想的なゴールを目指せるわけではないと思うのですが、その場合はどうすればよいですか？

久保田先生

おっしゃる通り、ここからは患者さん自身の「価値観」が重要になります。費用や期間、あるいは「この歯だけはどうしても残したい」といった要望など、一人ひとりでさまざまな制約があるのは当然です。しかし、まずは理想のゴールがどこなのかを知り、そこに自身の価値観を照らし合わせて、「どこまで目指すのか」という目標を設定することが重要だと考えます。

編集部

まずは頂上がどこかを知って、その上で「自分は何合目を目指すか」を納得して決めることが、後悔しないための鍵となるわけですね。

久保田先生

はい。無理して「その1本を残す」というルートを選んだ結果、かえって頂上から遠ざかってしまうケースもじつは少なくありません。だからこそ、治療後の再発リスクや費用対効果も含め、あらゆる選択肢のメリット・デメリットを理解し、ご自身の価値観にあったゴールを設定することが重要になるわけです。そのための情報を提供することが、我々歯科医の役目だと考えています。

本気で歯を治したい人が知っておきたい「歯科医院選び」の基準

編集部

以上のような本質を見極めた歯科治療を受けるうえで、患者さんはどのように歯科医院を選ぶとよいでしょうか？

久保田先生

ホームページの情報だけで判断するのは難しいでしょう。1つのヒントとして注視してもらいたいのは、初診時に「時間と対話をどれだけ重視しているか」という点です。すぐに治療に入るのではなく、まずは患者さんの悩みや価値観を深く理解しようと時間をかけて話を聞いてくれる歯科医院は、信頼できる可能性が高いと思います。

編集部

初診での対話のほかに、注視すべきポイントはありますか？

久保田先生

現状を正確に把握するための「検査」を徹底しているかも重要です。正しいゴール設定は、現状の正確な把握から始まります。レントゲンだけでなく、口腔内写真や生活状況の把握、必要に応じて血液検査や睡眠検査など、客観的な資料をきちんと収集しているかがポイントです。さらに、それらを基にわかりやすく説明してくれるかも、医院の姿勢を見極める大きなヒントになるでしょう。

編集部

最後に、読者へメッセージをお願いします。

久保田先生

歯がボロボロになってしまったことを「もう手遅れだ」とあきらめる必要はありません。大切なのは、過去を悔やむのではなく、これからどこを目指すかを考えることです。その場しのぎではない、根本の原因にアプローチしていく治療は決して楽な道のりではありません。だからこそ、理想のゴールを見据えて一緒に歩んでくれるパートナーとなる歯科医を、ぜひ見つけてもらいたいと思います。

編集部まとめ

歯を根本から治すうえでは、目の前の症状を解決する「対症療法」だけでは問題の解決には至りません。重要なのは、なぜそうなったかという「原因」に目を向け、自分にとっての理想のゴールを設定することです。本記事を参考に、ご自身の価値観にあった治療計画を提案してくれる、信頼できる歯科医に相談することから始めてみましょう。

