日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円安の4万8950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52243.18円 ボリンジャーバンド3σ
51463.05円 ボリンジャーバンド2σ
50682.93円 ボリンジャーバンド1σ
50055.00円 一目均衡表・転換線
49922.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49902.80円 25日移動平均
49824.00円 5日移動平均
49730.00円 一目均衡表・基準線
49512.28円 17日日経平均株価現物終値
49122.67円 ボリンジャーバンド-1σ
48950.00円 18日夜間取引終値
48342.55円 ボリンジャーバンド2σ
47975.87円 75日移動平均
47562.42円 ボリンジャーバンド3σ
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41922.60円 200日移動平均
株探ニュース
