　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比760円安の4万8950円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52243.18円　　ボリンジャーバンド3σ
51463.05円　　ボリンジャーバンド2σ
50682.93円　　ボリンジャーバンド1σ
50055.00円　　一目均衡表・転換線
49922.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49902.80円　　25日移動平均
49824.00円　　5日移動平均
49730.00円　　一目均衡表・基準線
49512.28円　　17日日経平均株価現物終値
49122.67円　　ボリンジャーバンド-1σ
48950.00円　　18日夜間取引終値
48342.55円　　ボリンジャーバンド2σ
47975.87円　　75日移動平均
47562.42円　　ボリンジャーバンド3σ
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41922.60円　　200日移動平均


株探ニュース