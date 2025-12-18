TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24ポイント安の3357.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3493.99ポイント ボリンジャーバンド3σ
3447.26ポイント ボリンジャーバンド2σ
3400.53ポイント ボリンジャーバンド1σ
3396.00ポイント 一目均衡表・転換線
3393.50ポイント 5日移動平均
3369.39ポイント 17日TOPIX現物終値
3357.50ポイント 18日夜間取引終値
3353.80ポイント 25日移動平均
3337.75ポイント 一目均衡表・基準線
3307.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3260.34ポイント ボリンジャーバンド2σ
3248.59ポイント 75日移動平均
3248.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3213.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
3202.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2956.18ポイント 200日移動平均
株探ニュース
