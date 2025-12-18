グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の635ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
735.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
732.86ポイント ボリンジャーバンド3σ
720.20ポイント 75日移動平均
714.99ポイント 200日移動平均
713.37ポイント ボリンジャーバンド2σ
711.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
693.89ポイント ボリンジャーバンド1σ
677.50ポイント 一目均衡表・基準線
674.40ポイント 25日移動平均
654.91ポイント ボリンジャーバンド-1σ
652.60ポイント 5日移動平均
652.00ポイント 一目均衡表・転換線
647.80ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
635.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
635.00ポイント 18日夜間取引終値
615.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
