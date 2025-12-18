我が次男と同じ少年軟式野球チームに通う小学校高学年の保護者からは「もう少し早く読みたかった〜」との声が多かった。同じ千葉出身で、プロ入り同期のソフトバンク・上沢は「コン（近藤）含め、あの家族は本当に凄すぎますので」と称えていた。本の帯（オビ）のコメントのようだが、その通り。ソフトバンク・近藤の父・義男さん（65）の著書「世界一の侍選手の育ち方 ふつうの息子がプロ野球選手になれたワケ」が話題だ。

育て方ではない。あくまで球界屈指の好打者になった近藤の育っていき方、育ち方が記してある。名門・横浜高までしか書いておらず、日本ハム入団後のことはあまり触れてはいない。読むと、決して「子育て本」という感じではない。天才バットマンかつ球界屈指のコミュニケーションモンスターでもある近藤が、なぜ野球選手の近藤になったのかが書いてある。夢に向かって突き進んだ近藤を両親が、どう見守って支えたかが書いてある。両親や周囲が道筋をつくってあげているわけでもない。レールすらない。進む道を近藤自身に、選ばせている。そして努力を、ひたすらに見守っている。

両親ともに同じ大学に通った後に、ともに数学教諭になった。その長男は英語教諭で、次男がプロ野球選手となった健介だ。その正直で素直な性格、潔さは母に似ていると筆者から聞いた。数十年前の両親のキャンパスライフ中。教授が講義中に居眠りをしていた学生を見つけるなり「出て行けー！」と言うと、怒声を聞いた母は正直に「すみません。私も寝てしまっていたので出て行きます」。その場に独特の空気が流れ、その学生は退室せずに済んだという。

小学6年間、同学年の全クラスそれぞれに友達をつくった男は、プロ入り後、12球団の選手とつながっている。そして今年の12月には第11代目となる労組・日本プロ野球選手会会長に就任した。副会長に日本ハムに同期入団した同学年の巨人・松本剛を添えるあたりが、近藤っぽい。人を思い、大事にする。仲間を大切にする。集合写真では、常に真ん中で笑っている近藤のルーツが、なんか伝わってくる。今とつながってくる。とにかく読めば、分かる。（記者コラム 井上 満夫）