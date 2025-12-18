アップルが新たにリリースしたiPhone向けの「iOS 26.2」では、物議を醸していた画面効果を調整する機能が追加されています。

iOS 26.2で導入された「リキッドガラス（Liquid Glass）」の調整機能では、ロック画面のデジタル時計のガラスのようなエフェクトの強度を、ユーザーがスライダーで変更することができます。

変更方法は、まず設定アプリから「iOS 26.2」をダウンロードしインストール。そして、ロック画面を長押ししてカスタマイズをタップし、デジタル時計をタップすることで、リキッドガラスの強度を変更したり、あるいは完全に「ソリッド」な見た目にすることができます。

この変更に対しては多くの歓迎の声があがっており、Xには「これをすべての場所に追加してくれ」「結局のところ、可読性は重要なんだな」といったコメントがよせられています。

リキッドガラスはiOS 26で導入された画面効果で、従来のブロック状でフラットなアイコンが「周囲を反射・屈折させる半透明な素材」のように見えるテーマでした。しかし、ユーザーからは「醜い」「使いにくい」、さらには「目が痛くなる」といった声が上がっていました。

筆者も早速、iOS 26.2でリキッドガラスの効果をオフにしてみたのですが、視認性が大幅に向上しました。このような調整機能が、iOS 26の全体で使えるようになることを願うばかりです。

