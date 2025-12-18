『全知的な読者の視点から』日本公開決定！ イ・ミンホ、アン・ヒョソプら韓国代表するキャスト陣集結
イ・ミンホ、アン・ヒョソプ、チェ・スビンらが出演する韓国映画『全知的な読者の視点から』が、2026年3月20日より日本公開されることが決定。あわせて、小林裕介がナレーションを担当する疾走感あふれる予告映像と、本ポスターが解禁された。
【動画】壮大スケールに期待大！ 『全知的な読者の視点から』予告
原作は、韓国のweb小説サイト「Mupia（ムンピア）」での連載がスタートすると、またたく間に大きな話題をさらい、「NAVER WEBTOON」にて漫画化もされ、全世界へと広がっていった『全知的な読者の視点から』。全世界累計で25億回以上読まれ、大ヒットコンテンツとしてファンを虜にし続けている。
2020年2月に完結したweb小説は、現在エピローグシリーズが配信されており、web漫画版も連載中。英語、日本語、フランス語を含む10言語で世界配信され、日本では「LINEマンガ」での連載をきっかけに、KADOKAWAより単行本（全4巻）が刊行、アニメ化も発表されるなど、今なお高い人気を誇っている。
その実写映画化となる本作は、韓国で初週ランキング1位、台湾では歴代韓国映画1位を記録。さらにシンガポール、ベトナムをはじめとするアジア各国でも軒並み大ヒットを達成した。“自分が好きだった、自分だけが知っている小説が現実になったら？”という想像力を刺激する設定のもと、小説が現実となった世界で出会った仲間たちとともに、生き残りを懸けて進む旅路が、壮大なスペクタクルとダイナミックな展開を生み出している。
10年間続いた小説を一途に読み続け、平凡な人生を歩んできたキム・ドクシャを演じるのは、本作が実写映画初主演となるアン・ヒョソプ。『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズや『社内お見合い』など数々のドラマに出演し、現在は全米を中心に話題沸騰中の『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』では英語版の声優を務めるなど、グローバルな人気を博している。日本では昨年、『徹子の部屋』にも出演し、黒柳とのやり取りがSNSを中心に話題となるなど、日本での人気も急上昇中だ。
キム・ドクシャが読んでいる小説に登場する謎の人物／ユ・ジュンヒョクを演じるのは、日本でも大ヒットした『花より男子』の韓国版『花より男子〜Boys Over Flowers〜』で、道明寺司にあたるク・ジュンピョ役を演じたイ・ミンホ。以降、『星がウワサするから』『青い海の伝説』『ザ・キング：永遠の君主』など数々のヒット作に出演し、韓国を代表するスターとして活躍している。
さらに、『雲が描いた月明り』『その電話が鳴るとき』など多数のドラマに出演しているチェ・スビン、『還魂』『D.P.−脱走兵追跡官』などで存在感を放ってきたシン・スンホ、『グッドワイフ〜彼女の決断〜』『マスクガール』などで女優としても活躍中のAFTERSCHOOL・ナナが出演。また、『ニュートピア』『スノードロップ』など、近年は女優としての活躍も目覚ましい大人気ガールズグループ・BLACKPINKのジスも名を連ねている。
解禁された予告映像は、「作者様、この小説は、最悪です」という主人公キム・ドクシャの独白から始まる。現実の世界が突然崩壊し、自分だけが読んでいた小説の世界が現実化。生きるための戦いを強いられた者たちの葛藤や、崩壊した世界を救うために立ち上がるドクシャと仲間たちの決意が描かれる。
子どもの頃のある事件をきっかけに心にトラウマを抱える青年ドクシャは、唯一の救いだったweb小説「滅亡した世界で生き残る三つの方法」に励まされ、学生時代を過ごした。現在は平凡な会社員として暮らしているが、10年以上続いたその小説の連載が終了した日、その結末に大きな失望を覚える。
すると同日、作者から一通のメッセージが届き、小説の世界が現実となった。この世界の結末を知る“唯一の読者”となったドクシャは、崩壊した世界の中で、仲間たちとともに生き残りをかけた数々のデスゲームに直面する。
小説が迎える結末に強い疑念を抱き、その結末を書き替える戦いは、逃げ続けてきた自分のこれまでの人生を書き替える戦いでもある。「これは、俺の物語〈人生〉だ」。果たしてドクシャは自らの過去と向き合い、最悪な結末を迎えるこの物語〈人生〉を、仲間たちとともに書き替えることができるのだろうか。
予告映像のナレーションは小林裕介が担当する。これまで、『Dr.STONE』の石神千空役や『アルスラーン戦記』のアルスラーン役など、数多くのアニメで主演を務めてきた小林は、『Re:ゼロから始める異世界生活』のナツキ・スバル役をはじめとした“異世界転生アニメ”にも多数出演してきた。そんな小林が声を吹き込む、韓国発の“新感覚・転生ストーリー”である本作の予告映像に、ぜひ注目してほしい。
さらに、「作者様、この物語の結末を、書き替えます」という主人公たちの力強い思いが反映されたメッセージと、崩壊した世界を救うため、ともに戦う仲間たちの精悍な表情が印象的なポスターも解禁された。荒廃した世界を舞台に繰り広げられるサバイバルアクションに期待が高まる。
映画『全知的な読者の視点から』は、2026年3月20日より全国公開。
