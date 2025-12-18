ÊÁËÜÍ¤¡ßÅÏÊÕ¸¬¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤½¤Î¿¿¼Â¤Ï¡¢ºá¤«µß¤¤¤«¡©¡¡ËÜÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡ÊÁËÜÍ¤¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÈËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ëµØÆ¤¤Á¤òÉÁ¤¯¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âè169²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ÈÂè36²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤ÎÆ±Ì¾»þÂå¾®Àâ¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤ò±Ç²è²½¡£¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ÀÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¹¾¸Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¸»¹§»Ö¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÊÁËÜÍ¤¤Ï¡¢¤¢¤ÀÆ¤¤Á»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦ÅÄ¼Ë»ø¡¦²ÃÀ¥Áí°ìÏº¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¸¬¤Ï¡¢¼Çµï¾®²°¡Ö¿¹ÅÄºÂ¡×¤ÇËÅÎ¬¤ò½ä¤é¤»¤ëÎ©ºî¼Ô¡¦¼ÄÅÄ¶â¼£Ìò¤Ç½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢µØÆ¤¤Á¤ò¿ë¤²¤¿¼ã¼Ô¡¦µÆÇ·½õ¤Ë¤ÏÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡¢¼ç¿Í¤ò»¦¤·¤¿ÃË¡¦ºîÊ¼±Ò¤Ë¤ÏËÌÂ¼°ìµ±¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢°¦´õ¤ì¤¤¤«¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡¢ÌîÂ¼¼þÊ¿¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢ÀÐ¶¶Ï¡»Ê¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿´Í¥¤·¤¼ã¼Ô¤¬¿ë¤²¤¿¡¢¡ÈµØÆ¤¤Á¡É»ö·ï¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·àÅª¤Ê¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ï¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿200¿Í¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÈþÃÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢Ä¹Èø±é¤¸¤ëÈþ¤·¤¼ã½°¡¦µÆÇ·½õ¤Î¸«»ö¤Ê·õ¤µ¤Ð¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÌÂ¼±é¤¸¤ëÇîÅÌ¡¦ºîÊ¼±Ò¤¬¡¢¤¦¤á¤À¼¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤éÆ¤¤¿¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÀãÌÀ¤«¤ê¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¿¼¹È¤ÎÃåÊª¤òÍÉ¤é¤·Êâ¤à»Ñ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÇòÁõÂ«¤òÅ»¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿µÆÇ·½õ¤Ï¡¢ÊÖ¤ê·ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¹È¤Ø¤ÈÀ÷¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Ë¤ÏÆ¤¤Á¼è¤Ã¤¿¼ó¤ò¶¯¤¯ÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾×·âÅª¤ÊµØÆ¤¤Á¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÊÁËÜ±é¤¸¤ëÅÄ¼Ë»ø¡¦²ÃÀ¥Áí°ìÏº¡£¡ÈÃî¤â»¦¤»¤Ì¤Û¤É¤ÎÍ¥¤·¤¤ÃË¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿µÆÇ·½õ¤ÎµØÆ¤¤Á¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Áí°ìÏº¤¬Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ë¼Çµï¾®²°¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë±¢ËÅ¤ò´ë¤àÎ©ºî¼Ô¡¦¼ÄÅÄ¶â¼£¤¬¡¢¡Ö°ìÂÎ¡¢²¿¤ò¤ªÃµ¤·¤À¡×¤È¡¢Áí°ìÏº¤ò¸£À©¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´ã¸÷¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÍëÌÄ¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼ç¿Í¤ò»¦¤·¤¿ºîÊ¼±Ò¤Î»Ñ¤È¡¢µÆÇ·½õ¤¬¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¶«¤Ö¡ÖÆ¨¤²¤í¨¡¨¡ºîÊ¼±Ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£¤Þ¤ë¤Ç¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¡ÈµØ¤òÆ¤¤Ä¼Ô¡É¤È¡ÈÆ¤¤¿¤ì¤ë¼Ô¡É¤È¤·¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ÎµØÆ¤¤Á¤ÎÌë¡¢ËÜÅö¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡×¤È¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤¹µÆÇ·½õ¡¢¤½¤·¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹Áí°ìÏº¡£¤ä¤¬¤ÆÊª¸ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÎÞ¤Ë½É¤Ã¤¿¡ÈÍýÍ³¡É¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Çµï¾®²°¤Ë¶Á¤¯¤Î¤Ï¡¢¶â¼£¤Î¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê³Ð¸ç¤Î°ì¸À¡£ÌÂ¤¤¤Î¤Ê¤¤Â¼è¤ê¤ÇËÛÁö¤¹¤ë¿¹ÅÄºÂ¤Î¿Í¡¹¡£¼Çµï¾®²°¤Î¿Í¡¹¤¬¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡£µØÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©¡¡·ëËö¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹¤«¤ÊÎÞ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ëÍ½¹ðÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Àã¤Î¹ß¤ëÌë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿µÆÇ·½õ¤ÈºîÊ¼±Ò¤ÎµØÆ¤¤Á¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢²¼Éô¤Ë¤ÏÁí°ìÏº¤È¶â¼£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÆÇ·½õ¤ÈºîÊ¼±Ò¡¢¿¹ÅÄºÂ¤ÎÌÌ¡¹¡¢¤µ¤é¤ËµÆÇ·½õ¤ÎÉã¡¦À¶º¸±ÒÌç¤ÈÊì¡¦¤¿¤¨¤Î»Ñ¤âÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÆÇ·½õ¤ÎÀÖ¤¤ÃåÊª¤äÏÂ»±¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ö¹¾¸Í¤Ëºé¤¤¤¿ÂçÎØ¤Î²Ú¡¢¤½¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÁ¯¤ä¤«¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·àÃæ²ÎÉñ´ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼·ÂåÌÜ »ÔÀîÔ¥½½ÏºÌò¤ò¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÉÚ²È¥Î¥ê¥Þ¥µ¡¢¸ÞÂåÌÜ ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏºÌò¤òÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎËÜÅÄÇîÂÀÏº¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
