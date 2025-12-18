【ハニーズの新作ボトムス】が優秀！「裏フリースであたたかい」「スタイルアップも叶う」

寒さが本格化する冬は、あたたかさと見た目のきれいさの両方を意識したいもの。そこでチェックしておきたいのが、【ハニーズ】の「新作ボトムス」です。裏フリース仕様で防寒できそうなうえ、すっきり見えるラインにもこだわった設計がポイント。デイリーに取り入れやすく、スタイルアップにもつながりそうなパンツ & スカートを紹介します。着こなしのヒントも合わせて紹介するので、冬コーデの更新に役立ててみて。

防寒しつつリラクシーに過ごせそう

【ハニーズ】「あったかストレートパンツ」\2,980（税込）

縦の畝がすっきり見せを助けてくれそうなストレートパンツ。ベロア素材が冬らしい温かみを添えてくれます。公式オンラインストアで「裏フリースであたたかくソフトな肌触りの『ハニぽか』アイテム」と紹介されており、軽い外出からおうち時間まで幅広く使えそう。ウエストがゴム仕様なので気負わず過ごせそうなのも魅力です。

シンプル同士の組み合わせでも上品な印象に

アイボリー・スミクロ・モカ・ブラックの全4色展開で、こちらの画像ではブラックを着用。落ち着いた色味のおかげで、すっきり見えそうなのがポイントです。写真のように淡色トップスと合わせると上下のトーンにメリハリがついて、大人っぽい印象に。ベロア素材が冬らしい表情を添え、セーターやスウェットに自然に馴染みそうな一本です。

Iラインで腰まわりをすっきり見せるシルエット

【ハニーズ】「あったかナロースカート」\2,680（税込）

さきほど紹介したパンツと同じ「ハニぽか」シリーズのスカートは、縦ラインを意識した素材とIラインシルエットが特徴。公式オンラインストアで「スタイルアップも叶う」と紹介されており、程よい長さで大人の着こなしにすっとフィットしそうな一本です。腰まわりがすっきり見えそうな形のため、ボリュームのあるトップスを合わせてもバランスが取りやすそうなのもポイント。

トーンをまとめれば縦ラインをさらに強調

アイボリー・ブラック・ブラウン・モカの全4色展開で、こちらの画像ではブラックを着用。Iラインのシルエットが縦のラインを強調してくれ、柄セーターを合わせても全体がスマートに整いやすそうなのが特徴です。黒ブーツを合わせると足元まで色がつながり、さらに縦長に見えそうなのもポイント。 落ち着いたトーンのトップスとも馴染みやすく、きれいめ寄りの冬コーデを楽しみたい日にも取り入れやすそうな一着です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K