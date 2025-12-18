峯田和伸×若葉竜也『ストリート・キングダム』特報＆ビジュアル解禁 再現度高すぎキャラショットも
監督・田口トモロヲ×脚本・宮藤官九郎×主演・峯田和伸（銀杏BOYZ）＆若葉竜也で贈る音楽青春映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』（2026年3月27日公開）より、特報とティザービジュアルが解禁。併せて、全キャスト情報とそれぞれの再現度が高いキャラクター写真、原作者・地引雄一からのコメントが到着した。
【動画】待望の初映像が公開！ 『ストリート・キングダム』特報
今から22年前にロック映画の金字塔となった、みうらじゅん原作・宮藤官九郎脚本・田口トモロヲの初監督作『アイデン＆ティティ』（2003）。本作は、その系譜とも呼べる新たな音楽青春映画で、田口トモロヲの10年振りの監督最新作。
今からおよそ半世紀前の1978年。パンク・ロックの始祖、セックス・ピストルズが解散したその頃、東京の片隅で“何か”が静かに芽吹こうとしていた。その“何か”とは、スマートフォンも配信もサブスクも存在しない時代、自分たちの音楽を、自分たちの手で届けようと名もなき若者たちが創り上げた自由で生のエネルギーに満ちあふれた異世界、『ストリート・キングダム』だ。
楽曲も録音スタジオもレコードもすべて自分たちの手で創り、新しい道を切り開いていく【D.I.Y.】のスピリットと革新的な手法。彼らが巻き起こしたムーブメントはやがて「東京ロッカーズ」と呼ばれ、音楽業界に風穴を開け、メジャーしかなかった世界に＜インディーズ＞という新しいスタイルを生み出していく。
自主レーベルを立ち上げ、着席が常識だったライブにオールスタンディングを導入し、数多のバンドが集う音楽フェスを開催。いまや当たり前となったカルチャーの原点を築いたのは、カリスマでもスターでもない――ただ、自らの表現を信じて突き進んだ、名もなき若者たちだった。そして彼らが残した火種は消えることなく、日本の音楽シーンに計り知れない影響を与えていく。
原作は、写真家・地引雄一による自伝的エッセイ「ストリート・キングダム」。「東京ロッカーズ」のカメラマンでありマネージャーでもあった彼が熱狂的なムーブメントに飲み込まれながら、記録者から当事者となり、ステージの熱気と若者たちのリアリティを、まさにその呼吸の中で体験、記録した。
1978年、偶然ラジオから流れたセックス・ピストルズに衝き動かされ、田舎から上京した青年カメラマンのユーイチは、小さなロックミニコミ雑誌「ロッキンドール」に出会い、とあるライブハウスへと足を運ぶ。そこで出会ったボーカルのモモ率いるバンド「TOKAGE」のライブに衝撃を受け、無我夢中でシャッターを押した。そこは音楽もバンドも観客たちも何にも縛られない、生のエネルギーにあふれた異空間だった。
正式にカメラマンとしてライブの撮影を依頼されたユーイチはモモたちと交流を重ねる。やがて彼らの音楽は瞬く間に若者たちを熱狂させ、そのムーブメントは“東京ロッカーズ”と呼ばれ、日本のロックを塗り替えていく。世界を変えたのは、才能だけじゃない。音に賭けた、名もなき若者たちの衝動だった。
主演は、『アイデン＆ティティ』で初めての演技ながらも初主演に大抜てきされ、この田口監督との運命的な出会いをきっかけに、今やミュージシャンとしてだけでなく唯一無二の個性を持つ俳優にもなった峯田和伸（銀杏BOYZ）と、同作をこよなく愛し、目標としてきたという俳優・若葉竜也。
峯田はセックス・ピストルズでパンクに目覚め上京し、のちに「東京ロッカーズ」のカメラマン兼マネージャーとなるユーイチを、若葉は「東京ロッカーズ」の中心的バンド「TOKAGE」のリーダー兼ボーカル・モモを演じる。そしてユーイチやモモと共に時代を切り開いていくミュージシャンたちを、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童、中島セナといった豪華俳優陣が演じる。
特報は、原作者・地引雄一がフィルムにおさめた、当時のライブシーンの熱気を閉じ込めたような印象的なスチール群から始まる。そして当時の集合写真からオーバーラップする形で、初となる本編映像がお披露目。主演の峯田と若葉を中心に、吉岡里帆や仲野太賀、間宮祥太朗、中島セナ、大森南朋、中村獅童といった、時代を切り開くミュージシャンたちにふんしたキャスト陣が、映画のタイトル同様“自分の音”をかき鳴らす様子が映し出されている。
本作におけるバンド名や人名は、リザードをTOKAGE、フリクションを軋轢、S‐KENをS‐TORAとするなど、リスペクトを込めて実際の名称からマイナーチェンジしたもの。自分たちの理想の音楽を追い続ける若者たちの青春模様に、本映像内で響き渡る拍手の如く期待感が高まる映像となっている。
今回、峯田演じるユーイチ、若葉演じるモモ（モデル：「リザード」モモヨ）以外、詳細が未発表だった豪華俳優陣の役どころが明らかに。
吉岡里帆は「ロボトメイア」のベース・サチ（モデル：ガールズバンドのパイオニアとして後続に影響を与えた「ZELDA」の小嶋さちほ）。仲野太賀は「解剖室」のボーカル・未知ヲ（モデル：激烈なサウンドと過激なパフォーマンスでオーディエンスを熱狂させた「ザ・スターリン」遠藤ミチロウ）。間宮祥太朗は「軋轢」のボーカル＆ベース・DEEP（モデル：ニューヨーク仕込みのパンクとニューウェイブから影響を受けた荒々しいサウンドで聞くものを圧倒した「フリクション」レック）。
中島セナは「ロボトメイア」のボーカル・加世子（モデル：「ZELDA」高橋佐代子）。大森南朋はS‐TORA（モデル：「東京ロッカーズ」というムーヴメントを牽引した音楽プロデューサーのS‐KEN）。中村獅童は「ごくつぶし」のボーカル・ヒロミ（モデル：伝説のミュージシャン「じゃがたら」の江戸アケミ）。それぞれ、モデルになった本人達と比較する形で写真に収まっており、その再現度の高さは目を見張るものがある。
ティザービジュアルは、主要キャラクターたちの最高にクールなシーンが切り取られたもの。ライブシーンをはじめ、衣裳や小道具など、当時の世界観を表現するため細部にまでこだわったそのビジュアルは、まるで当時の熱量が伝わってくるような仕上がりとなっている。
原作者の地引は、一足先に鑑賞した本作について「目の前で繰り広げられる熱狂的なライブ・シーンを見ていると、記憶の中の40数年前の光景が甦り、ひとつに重なって、今自分がいつの時代にいるのかわからなくなってしまった。そこに集まる誰もが『東京ロッカーズ』だったあの時代の空気がここにある」と絶賛。さらに今回、「東京ロッカーズ」を取り巻く役どころで、神野三鈴、浜野謙太、森岡龍、山岸門人、マギー、米村亮太朗、松浦祐也、渡辺大知の出演も明らかとなった。
映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、2026年3月27日より全国公開。
【動画】待望の初映像が公開！ 『ストリート・キングダム』特報
今から22年前にロック映画の金字塔となった、みうらじゅん原作・宮藤官九郎脚本・田口トモロヲの初監督作『アイデン＆ティティ』（2003）。本作は、その系譜とも呼べる新たな音楽青春映画で、田口トモロヲの10年振りの監督最新作。
楽曲も録音スタジオもレコードもすべて自分たちの手で創り、新しい道を切り開いていく【D.I.Y.】のスピリットと革新的な手法。彼らが巻き起こしたムーブメントはやがて「東京ロッカーズ」と呼ばれ、音楽業界に風穴を開け、メジャーしかなかった世界に＜インディーズ＞という新しいスタイルを生み出していく。
自主レーベルを立ち上げ、着席が常識だったライブにオールスタンディングを導入し、数多のバンドが集う音楽フェスを開催。いまや当たり前となったカルチャーの原点を築いたのは、カリスマでもスターでもない――ただ、自らの表現を信じて突き進んだ、名もなき若者たちだった。そして彼らが残した火種は消えることなく、日本の音楽シーンに計り知れない影響を与えていく。
原作は、写真家・地引雄一による自伝的エッセイ「ストリート・キングダム」。「東京ロッカーズ」のカメラマンでありマネージャーでもあった彼が熱狂的なムーブメントに飲み込まれながら、記録者から当事者となり、ステージの熱気と若者たちのリアリティを、まさにその呼吸の中で体験、記録した。
1978年、偶然ラジオから流れたセックス・ピストルズに衝き動かされ、田舎から上京した青年カメラマンのユーイチは、小さなロックミニコミ雑誌「ロッキンドール」に出会い、とあるライブハウスへと足を運ぶ。そこで出会ったボーカルのモモ率いるバンド「TOKAGE」のライブに衝撃を受け、無我夢中でシャッターを押した。そこは音楽もバンドも観客たちも何にも縛られない、生のエネルギーにあふれた異空間だった。
正式にカメラマンとしてライブの撮影を依頼されたユーイチはモモたちと交流を重ねる。やがて彼らの音楽は瞬く間に若者たちを熱狂させ、そのムーブメントは“東京ロッカーズ”と呼ばれ、日本のロックを塗り替えていく。世界を変えたのは、才能だけじゃない。音に賭けた、名もなき若者たちの衝動だった。
主演は、『アイデン＆ティティ』で初めての演技ながらも初主演に大抜てきされ、この田口監督との運命的な出会いをきっかけに、今やミュージシャンとしてだけでなく唯一無二の個性を持つ俳優にもなった峯田和伸（銀杏BOYZ）と、同作をこよなく愛し、目標としてきたという俳優・若葉竜也。
峯田はセックス・ピストルズでパンクに目覚め上京し、のちに「東京ロッカーズ」のカメラマン兼マネージャーとなるユーイチを、若葉は「東京ロッカーズ」の中心的バンド「TOKAGE」のリーダー兼ボーカル・モモを演じる。そしてユーイチやモモと共に時代を切り開いていくミュージシャンたちを、吉岡里帆、仲野太賀、間宮祥太朗、大森南朋、中村獅童、中島セナといった豪華俳優陣が演じる。
特報は、原作者・地引雄一がフィルムにおさめた、当時のライブシーンの熱気を閉じ込めたような印象的なスチール群から始まる。そして当時の集合写真からオーバーラップする形で、初となる本編映像がお披露目。主演の峯田と若葉を中心に、吉岡里帆や仲野太賀、間宮祥太朗、中島セナ、大森南朋、中村獅童といった、時代を切り開くミュージシャンたちにふんしたキャスト陣が、映画のタイトル同様“自分の音”をかき鳴らす様子が映し出されている。
本作におけるバンド名や人名は、リザードをTOKAGE、フリクションを軋轢、S‐KENをS‐TORAとするなど、リスペクトを込めて実際の名称からマイナーチェンジしたもの。自分たちの理想の音楽を追い続ける若者たちの青春模様に、本映像内で響き渡る拍手の如く期待感が高まる映像となっている。
今回、峯田演じるユーイチ、若葉演じるモモ（モデル：「リザード」モモヨ）以外、詳細が未発表だった豪華俳優陣の役どころが明らかに。
吉岡里帆は「ロボトメイア」のベース・サチ（モデル：ガールズバンドのパイオニアとして後続に影響を与えた「ZELDA」の小嶋さちほ）。仲野太賀は「解剖室」のボーカル・未知ヲ（モデル：激烈なサウンドと過激なパフォーマンスでオーディエンスを熱狂させた「ザ・スターリン」遠藤ミチロウ）。間宮祥太朗は「軋轢」のボーカル＆ベース・DEEP（モデル：ニューヨーク仕込みのパンクとニューウェイブから影響を受けた荒々しいサウンドで聞くものを圧倒した「フリクション」レック）。
中島セナは「ロボトメイア」のボーカル・加世子（モデル：「ZELDA」高橋佐代子）。大森南朋はS‐TORA（モデル：「東京ロッカーズ」というムーヴメントを牽引した音楽プロデューサーのS‐KEN）。中村獅童は「ごくつぶし」のボーカル・ヒロミ（モデル：伝説のミュージシャン「じゃがたら」の江戸アケミ）。それぞれ、モデルになった本人達と比較する形で写真に収まっており、その再現度の高さは目を見張るものがある。
ティザービジュアルは、主要キャラクターたちの最高にクールなシーンが切り取られたもの。ライブシーンをはじめ、衣裳や小道具など、当時の世界観を表現するため細部にまでこだわったそのビジュアルは、まるで当時の熱量が伝わってくるような仕上がりとなっている。
原作者の地引は、一足先に鑑賞した本作について「目の前で繰り広げられる熱狂的なライブ・シーンを見ていると、記憶の中の40数年前の光景が甦り、ひとつに重なって、今自分がいつの時代にいるのかわからなくなってしまった。そこに集まる誰もが『東京ロッカーズ』だったあの時代の空気がここにある」と絶賛。さらに今回、「東京ロッカーズ」を取り巻く役どころで、神野三鈴、浜野謙太、森岡龍、山岸門人、マギー、米村亮太朗、松浦祐也、渡辺大知の出演も明らかとなった。
映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』は、2026年3月27日より全国公開。