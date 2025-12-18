近年、「Vチューバー」（Virtual YouTuber）は、もはや身近な存在になってきた。CGで作られたキャラクター（アバター）を通じて配信活動をおこなうクリエイターで、中には数万ものフォロワーを抱える人気者もいる。そんなVチューバーを姉に持つ複雑な気持ちを描いた漫画『愛される才能』（作：さーもにずむさん）が、SNSで大きな反響を呼んでいる。



【漫画】『愛される才能』

物語は「私のお姉ちゃんは人気Vtuber」「きれいな歌声で皆に愛されている」という姉の紹介から始まる。続くのは「お姉ちゃんはずるい」という妹の心の声だ。清楚なアバターで歌う姉は、現実ではタバコ片手にビールを要求する豪快な性格の持ち主で、姉が歌う楽曲を作っているのが妹だった。



作曲が趣味の妹は、ある日、姉に頼まれてオリジナル曲を制作した。姉が披露したその歌はネット上で話題となり、妹は「私、才能あるんじゃん！？」と嬉しさを噛みしめ、試しに自身の動画チャンネルにも新作を投稿する。しかしその過少動画は、姉が歌った動画とは比べ物にならない程の少ない視聴回数に心が折れてしまう。



そんな妹に姉は、淡々と「あんたの曲が一番上手く歌えるのはあたしだと思ってるよ」「私はあんたの曲の一番のファンなんだから」と語り、笑顔で妹の頭を優しくなでるのだった。



読者からは「曲だけでなく妹さん自体のファンなのかな」や「実物も推せるこれはずるい」など美しい姉妹愛に感銘を受けた声が多く寄せられた。そこで、同作について作者のさーもにずむさんに話を聞いた。



ー創作漫画ということですが、姉妹のモデルなどいるのでしょうか？



特にモデルにした人やキャラクターはいないです。



近しい関係の二人のやりとりを描きたいなと思ったので姉妹という設定にしました。



ー創作される際に気にかけた部分はありますか？



姉のほうは子供のころからずっと、妹の持つ音楽の才能を愛しているんだろうなーと想像しながら描いていました。



あと妹のほうも、なんやかんや言いつつもお姉ちゃんのことが好きだと思います。



ー最後に伝えたいことがあればお願いします！



お読みいただきありがとうございます！



他にもたくさん漫画を描いていますので、よかったらそちらもご覧になっていただけると嬉しいです！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）