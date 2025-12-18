14日に引退試合を行ったサッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏がこのほど、アプリゲーム「Jリーグクラブチャンピオンシップ」に“全盛期”の姿で登場した。



【写真】柿谷氏が選ぶ現役Jリーガーのベストイレブン&サブメンバー 豪華すぎる面々

柿谷氏が今年で引退することを記念して、ゲーム内のタイムスリップイベント（その選手の全盛期の能力値で登場するイベント）に登場。「2011年・徳島ヴォルティス」時代、「2013年・サッカー日本代表」時代、「2017年 セレッソ大阪」時代の異名である“ジーニアス”な能力を発揮し、懐かしい写真も見ることができる。



また柿谷氏本人が「一緒にプレーしたい現役Jリーガー」として選出したイレブンと対戦できるイベント「柿谷セレクション！プレゼントマッチ」も開催。柿谷氏のこだわりがたっぷり詰まったチーム「柿谷セレクション」と対戦・勝利すると、豪華報酬が獲得できるようになっている。



16日までに公開された動画では、同ゲーム内のカードを使用して、一緒にプレーしたい現役Jリーガーのベストイレブンやサブメンバーのこだわりを発表。特に3バックの1人においたV・ファーレン長崎のDF山口蛍については「（山口）蛍がいればDF2枚でも良い。彼への絶対的な信頼感があるのでね。どんな攻撃されても1人で横にブワーッと動いて（守れる）」と話し、「それぐらい僕がサッカーを一緒にやってきた中で最高の仲間の1人ですし、絶大な信頼を置いている選手です」と絶賛した。



