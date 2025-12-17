日産自動車株式会社と日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（NMC）は、NISMOブランドを通じた日産ブランド価値向上に向けた新たな取り組みを発表した。

同取り組みは、モータースポーツで得た技術を市販車に還元するほか、NISMOロードカーのラインアップを倍増し、グローバル販売比率の拡大を図る。また、R32～R34型GT-Rを中心としたレストア事業も強化。Emotion×Excitementを核に、次世代へのブランド進化を加速させる構えだ。

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区 社長：イヴァン エスピノーサ 以下、日産）と日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ケ崎市 社長：真田 裕 以下、NMC）は16日、NISMOブランドを通じて日産ブランド全体の価値向上を目指す新たな取り組みを発表しました。

●NMCの中核事業

日産は、経営再建計画Re:Nissanの商品戦略において、ハートビートモデルを情熱とDNAを体現するモデルと定義しています。NMCはこの戦略に基き、伝統を継承するEmotionとExcitementを創出することにより、ニスモブランドの価値向上に取り組むことで、日産ブランド強化に貢献することを目指します。事業ごとの取り組みは以下の通りです。

1. モータースポーツ事業

「Road to track, track to road」を掲げ、SUPER GTやフォーミュラEといったトップカテゴリーのレースで培った技術、精神を市販モデルへフィードバックします。さらに、スーパー耐久シリーズや新たなレースカテゴリにおいても挑戦を続け、次世代スポーツモデルへ展開します。

2. カスタマイズ事業

より多くのお客さまにEmotion＆Excitement をお届けするために、NISMOロードカーシリーズを拡充します。現在、グローバルで5車種あるラインアップを、車種数を倍増させ、仕向地も拡大します。そして、それらを含め現在年間10万台規模の出荷台数を、2028年には約1.5倍にすることを目指します。それにともない、現在約40％の海外販売比率は約60％まで増加します。さらに、新たな付加価値の創造のために、カスタマイズ事業の拡大において、外部パートナーとの積極的なコラボレーションを検討していきます。

NISMOロードカー拡充の新たな取り組みのひとつとして、プロトタイプモデルを製作し、その車両を次年度以降のレース活動に実践投入して熟成し、市販化をめざします。モータースポーツ事業とカスタマイズ事業をより密接に推進することにより、双方がもたらす技術的な進化に加え、人財交流なども行なうことによりレースカー、ロードカーの開発シーンにおけるハード、ソフト両面でのレベルアップを図ります。

3. ヘリテージ・レストア事業

世界の自動車レストア市場は現在グローバルで約5,000億円、2032年には1.2兆円規模に成長すると予想されています。NMCは、お客さまの期待に応えるため、現在展開している第二世代GT-R（R32～R34型）を中心としたレストア、レストモッド事業、パーツ販売事業の対象車種、対象地域を拡大していきます。

NMCの社長兼CEOである真田 裕は、「NISMOは、日産車のワクワク感と革新性を一層高めています。今後は、日産の他の商品ラインアップにもそのスタイルとワクワク感を注入していきます」と述べました。

NMCは「NISMOの伝統の継承によるブランド価値の向上」と「Emotion × Excitementの創出」を使命とし、モータースポーツへの継続的な取り組み、カスタマイズ事業の拡充、ヘリテージ・レストア事業の拡大を通じて、日産／NISMOファンに新たな感動を届け続けます。

NMCの成り立ちとDNAについて：

NMCは、1936年から続く日産のモータースポーツ活動を起点に、1984年のNISMOブランド誕生、1986年のAUTECH JAPAN設立を経て、2022年に統合された新会社です。日産は「モータースポーツは人・技術・クルマを鍛える場」という理念のもと、革新を繰り返しながらExcitementを提供してきました。NISMOはそのDNAを継承し、モータースポーツや、そのノウハウを生かしたスポーツモデルにおいて数々のチャレンジを積み重ねています。

以上

リリース提供元：日産自動車株式会社