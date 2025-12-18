ÆüËÜ¿ÍFW¤ÎÆÈÁö¥É¥ê¥Ö¥ëÃÆ¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡ÂåÉ½OB¤â¶ÄÅ·¡ÄÃíÌÜ¤·¤¿¡É¥Þ¥¤¥ó¥É¡É
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè21Àá¤Ç¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-2¤ÇÇÔÀï¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇFWÂç¶¶Í´µª¤¬º£µ¨6¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î¸Ä¿Íµ»ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½DFÂÀÅÄ¹¨²ð»á¤¬¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾32Ê¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤¬¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤òÈ¯Æ°¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Âç¶¶¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¨¿Ø¤Ë¿¯Æþ¡£¼«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢2¿Í¤ÎDF¤¬´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤â¹ª¤ß¤Ë¤½¤Î´Ö¤ò³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Áê¼êGK¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤¤¤»¤¿¡£
¡¡ÂÀÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¨¤ì¡¢¡Ö¸Ä¤ÎÆÍÇË¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¹õ»ÒÌò¤ËÅ°¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤«¤é¥´¡¼¥ë¤Ø°ìÄ¾Àþ¤Ç¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¼«ÂÎ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤³¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆÃæ¤Ë¾å¤²¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ÏÈà¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬À¨¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç¶¶¤Ïº£µ¨6¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É1¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¤Î°ì·â¤ÏÄÁ¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤³°°ÜÀÒ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¡¢¥¯¥í¥¹¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤½¤Î¸Ä¤ÎÆÍÇË¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤âÇ¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¶¯ÅÙ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤±¤ì¤ÐÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤½ÖÉÒ¤µ¡¢ºÙ¤«¤¤µ»½Ñ¤Ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥É¥ê¥Ö¥ë¤Îµ»½Ñ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â6·î¤Î¾·½¸¤òºÇ¸å¤Ë±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÂåÉ½¤Ç¤âº£º¸¥¦¥£¥ó¥°¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢»°ãøÁª¼ê¤¬²ø²æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ»Å»ö¤¹¤ë¤·¡¢ÁêÇÏÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢ºÇ¤â·ã¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢1¥È¥Ã¥×¤Ç¿¿¤óÃæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èà¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤â¤Ç¤¤ë¡¢¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Ç¤¤¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¹Ô¤Ã¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂåÉ½¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë