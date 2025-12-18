SBI新生銀行が12月17日に東証プライムに再上場した。新規株式公開価格は1株1450円。時価総額は約1兆3000億円となる。

同行はもともと、経営破綻して一時国有化された日本長期信用銀行。新生銀行として再起を図るも、あおぞら銀行との合併破談などもあり、SBIホールディングス（HD）のTOBを受け、2023年にSBI新生銀行に。SBIインベストメント社長だった川島克哉氏（62）がトップに就いた。23年に上場を廃止、今年7月に公的資金を完済した。

「上場廃止時の時価総額は約5600億円。公開価格で見る限り、2年で2.3倍強に企業価値を高めた格好で、とにかく市場が沸いている」（市場関係者）



北尾氏は今年のフジテレビ問題でも積極的に発言 ©時事通信社

背景には投資家の引き合いの強さがある。再上場に合わせ、農林中央金庫や米投資会社のKKR、政府系ファンドのカタール投資庁などが株式購入を決めた。

「野村證券時代に“剛腕”と呼ばれたSBIHDの北尾吉孝会長兼社長の人脈がフル動員された。わずか2年での再上場で、北尾社長の思いも強い」（同前）

再上場を急いだ理由には、TOB以降、SBIHDがかなりの資金負担を強いられたことがある。

（森岡 英樹／週刊文春 2025年12月25日号）