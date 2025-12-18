『2025年ブレイク俳優（女性編）』野呂佳代が1位に “名バイプレーヤー”としての立ち位置確立→ドラマに欠かせない存在に
15日に「男性編」が発表され、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗の1位獲得が話題となったオリコンニュースによる『2025年 ブレイク俳優ランキング』。「女性編」では、“名バイプレーヤー”として、今年さまざまなドラマで確かな存在感を放った【野呂佳代】が1位を獲得した。
【2025年ランキング表】1位・野呂以外は誰がランクイン？2025年『ブレイク俳優（女性編）』TOP10
■昨年末の「名探偵津田」以降、話題作に出演 『フェイクマミー』での“会長”が当たり役
【野呂佳代】は、アイドルグループ・AKB48、姉妹グループのSDN48ではキャプテンとして活躍。グループ在籍時からの親しみやすさから、アイドル卒業後はバラエティーを中心に活動を展開していった。一方で、2020年ごろから本格的に俳優としての活動をはじめ、主演級ではないものの、“名バイプレーヤー”として徐々にドラマには欠かせない存在へと成長。24年末に放送されたTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）のダイアン・津田篤宏による人気シリーズ「名探偵津田」では、津田が「すっごい芝居してる。めっちゃ芝居するやん！」と話すほど、物語のキーパーソンを熱演。25年のブレイクに向けて弾みをつけた。
そして迎えた今年は1月期からバカリズム脚本で話題の日本テレビ系『ホットスポット』に出演。以降も日本テレビ系『なんで私が神説教』、NHK『エンジェルフライト』、TBS系『初恋DOGs』、テレビ朝日系『しあわせな結婚』と話題作への出演が続いた。
そして今秋のTBS系ドラマ『フェイクマミー』では、学校の保護者組織の会長役を好演。今年の野呂の活躍を象徴する当たり役に巡り合い、その評価を一段と高めた。
そんな野呂には、「かなりバラエティーのイメージがありましたが、最近は大女優のイメージがついてきました。演技も自然ですし素晴らしい方だと思います」（神奈川県／30代／男性）、「今までも女優として活躍してるとは思っていたが、今年はドラマで見る機会が多かったし、重要な役柄を演じていたから」（沖縄県／30代／女性）など演技に対する高い評価に加え、「野呂さんの出演ドラマにハズレなし！なんて言葉が生まれるくらいですから」（東京都／50代／女性）という絶対の信頼感があるコメントも寄せられている。
■朝ドラヒロインが「上半期ランキング」から大きくジャンプアップ 毎朝の活力になる存在に
上半期の同ランキング8位から大きく順位を上げ、2位にランクインしたのは現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜金曜 前8：00）主演の【高石あかり】（高＝はしごたか）。今年は、TBS系『御上先生』やTBS・MBS系『アポロの歌』、映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』ほか映画が3作公開になるなど、俳優としてこれ以上にないほど精力的に活動。
そして9月末にスタートしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、明治期の作家で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモチーフにしたヒロインを好演している。
コメントでも、朝ドラヒロインとしての活躍を挙げる声は多く、「映画『ベイビーわるきゅーれ』の時から注目していた女優さんではあったが、朝ドラヒロインに選ばれて本当にうれしい。毎朝、朝ドラのトキちゃんに会えて、元気を貰ってます」（愛知県／20代／女性）、「同郷でもとから応援しているのもあるが、朝ドラの主演での活躍は素晴らしいと思う。演技力があり、幅の広い役をこれからたくさんできそう」（千葉県／50代／女性）、「遂に朝ドラ『ばけばけ』の主演に。屈託のない笑顔やたわいのない会話で見せる自然体の演技が素晴らしい」（秋田県／40代／男性）と、その演技力が毎日の活力になっているといった声が寄せられている。
3位以下も注目の若手俳優が続々ランクイン
3位以下に目を移すと、下半期での活躍で目立った俳優たちがランクイン。3位に入った【桜田ひより】は、同ランキング男性編1位の【佐野勇斗】とのW主演作の日本テレビ系『ESCAPE それは誘拐のはずだった』が当たり役に。「ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』で佐野（勇斗）くんとのW主演がとてもすてきで、かわいらしくて好きです！すごい女優さんだなと思いました」（大分県／20代／女性）、「主演映画の『この夏の星を見る』や主演ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』での演技が、良かったと思うから」（静岡県／10代／男性）といった声が上がった。
一方で、その演技力を“笑い”に昇華した、NHK『LIFE！』（毎週水曜 後11：00）について「ドラマではもちろん、NHKの『LIFE！』など、バラエティー番組でコメディーの才能もあるとわかった」（千葉県／40代／男性）といった声も寄せられている。
また6位には、子役の永尾柚乃がランクイン。「ドラマ『誘拐の日』の演技が素晴らしく、俳優としてさらに注目されたと思うから」（北海道／20代／女性）と、今夏のテレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』での好演を挙げる声がある一方で、「ドラマだけではなく、たくさんのバラエティー番組などに出演していて、知名度がかなり上がったと思うから」（埼玉県／10代／女性）、「演技だけでなく、バラエティー番組やCMでの対応力が大人顔負けで素晴らしかったので」（東京都／50代／女性）と、演技以外の部分での対応力を絶賛するコメントが寄せられた。
先に発表した「男性編」同様、2026年はどのような新星が現れ、映画・ドラマに欠かせない存在へ成長していくのか。来年も目が離せない。
